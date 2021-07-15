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世界青少年藝術家協會 新冠繪畫賽頒獎

記者李榮／灣區報導
世界青少年藝術家協會舉辦「在新冠病毒流行時」少年兒童繪畫比賽頒獎典禮。（記者李榮／攝影）
世界青少年藝術家協會舉辦「在新冠病毒流行時」少年兒童繪畫比賽頒獎典禮。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響全世界一年多，為了鼓勵用藝術呈現出人類史上史無前例的情況，「世界青少年藝術家協會」（World Association of Young Artists，縮寫WAOYA）舉辦「在新冠病毒流行時」少年兒童繪畫比賽並頒獎，希望透過兒童與青少年純真的角度與眼光，刻畫出疫情之下的世界。

世界青少年藝術家協會創辦人戴銘康指出，世界青少年藝術家協會是2015年籌備成立，固定每兩年會舉辦大型的比賽，期待學生用藝術展現創意。除了辦理比賽外，協會也鼓勵學生參與社區，過去協會曾帶領學生訪問聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）等人，讓學生進一步了解美國政府的運作。另外，協會也是501C非營利組織，財務管理嚴格，每一分錢都用在學生上面。像是這次比賽中，許多獲獎學生也拿到獎金，鼓勵他們更上一層樓。

戴銘康表示，藝術與義工經驗及社會服務對於學生的發展，以及申請學校相當重要，大學入學時許多人是透過藝術作品集脫穎而出以外，像今年協會學生幹部就分別進了賓州大學華頓商學院（Wharton School of the University of Pennsylvania）、普渡大學（Purdue University）、加州大學洛杉磯分校（UCLA）等世界名校。

這次的比賽除了學生幹部外，知名繪畫老師方雲華、梁禮青、姜歡笑等人也都現身支持世界青少年藝術家協會。國際醫藥大學創辦人王英秋等贊助人也參加頒獎典禮，還有來自中國與外州的代表出席。會中並舉行會長交接，會長為任洪僑（Helen Ren）。

方雲華指出，新冠肺炎對於整個世界可以說是翻天覆地巨大的衝擊，去年初武漢封城前夕他正巧剛從中國大陸準備返美，回到美國時檢查還不太嚴格，但有些人已經戴口罩，大環境情況隱約已經有些不對勁。即使歷史上有過黑死病、或者其他的傳染病，但大家都沒想到2020年變成史上從未出現的景況，學生再家學習、商店關門、父母在家上班。而學生們也都用自己的眼光與筆，將歷史記錄了下來。

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