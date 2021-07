世界青少年藝術家協會 新冠繪畫賽頒獎

世界青少年藝術家協會舉辦「在新冠病毒流行時」少年兒童繪畫比賽頒獎典禮。(記者李榮/攝影)

新冠肺炎(COVID-19)疫情 影響全世界一年多,為了鼓勵用藝術呈現出人類史上史無前例的情況,「世界青少年藝術家協會」(World Association of Young Artists,縮寫WAOYA)舉辦「在新冠病毒流行時」少年兒童繪畫比賽並頒獎,希望透過兒童與青少年純真的角度與眼光,刻畫出疫情之下的世界。

世界青少年藝術家協會創辦人戴銘康指出,世界青少年藝術家協會是2015年籌備成立,固定每兩年會舉辦大型的比賽,期待學生用藝術展現創意。除了辦理比賽外,協會也鼓勵學生參與社區,過去協會曾帶領學生訪問聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)等人,讓學生進一步了解美國 政府的運作。另外,協會也是501C非營利組織,財務管理嚴格,每一分錢都用在學生上面。像是這次比賽中,許多獲獎學生也拿到獎金,鼓勵他們更上一層樓。

戴銘康表示,藝術與義工經驗及社會服務對於學生的發展,以及申請學校相當重要,大學入學時許多人是透過藝術作品集脫穎而出以外,像今年協會學生幹部就分別進了賓州大學華頓商學院(Wharton School of the University of Pennsylvania)、普渡大學(Purdue University)、加州大學洛杉磯分校(UCLA)等世界名校。

這次的比賽除了學生幹部外,知名繪畫老師方雲華、梁禮青、姜歡笑等人也都現身支持世界青少年藝術家協會。國際醫藥大學創辦人王英秋等贊助人也參加頒獎典禮,還有來自中國 與外州的代表出席。會中並舉行會長交接,會長為任洪僑(Helen Ren)。

方雲華指出,新冠肺炎對於整個世界可以說是翻天覆地巨大的衝擊,去年初武漢封城前夕他正巧剛從中國大陸準備返美,回到美國時檢查還不太嚴格,但有些人已經戴口罩,大環境情況隱約已經有些不對勁。即使歷史上有過黑死病、或者其他的傳染病,但大家都沒想到2020年變成史上從未出現的景況,學生再家學習、商店關門、父母在家上班。而學生們也都用自己的眼光與筆,將歷史記錄了下來。