防疫不防藝 全球僑校華語歌唱比賽起跑

僑委會將舉辦「2021年全球僑校學生與僑生華語歌唱大賽」。（僑委會提供）

傳承華語文向來是中華民國僑務委員會的重點工作之一。僑委會為鼓勵全球僑校學生及國內僑生藉由傳唱華語、閩南語及客語等歌曲強化華語文學習動機，並且認識及體驗台灣 族群語言及流行音樂文化，僑委會宣布將聯合文化部及客家委員會舉辦「2021年全球僑校學生與僑生華語歌唱大賽」，邀請喜愛唱歌表演的海外僑民子弟參加。歌唱大賽最高獎金3600美元，歡迎僑教學生與僑生挑戰。

主辦單位指出，2021年全球僑校學生與僑生華語歌唱大賽比賽方式如下：一、線上初賽，即日起至8月4日，有意參賽學生可向僑校申請參賽識別碼，上活動官網註冊報名並下載App 「美華卡拉吧」後登入，演唱歌曲上傳即可進行評分。每校參賽學生人數不限。初賽階段由比賽系統標準評分，選出全球代表共118名。入圍 名單由僑委會於8月7日前於活動網頁公布。App練唱次數不限，但每組帳號評分功能只能使用4次，因此建議練唱時勿隨意使用評分功能。

二、線上準決賽。8月8日至8月24日，由指定曲目中選擇錄製1首演唱影片上傳活動官網，專業評審會選出15組總決賽入圍者。

三、總決賽。10月7日由指定曲目中選擇錄製1首演唱影片上傳活動官網，由專業評審選出得獎者。還有超強獎項，獎金最高達3600美元。

僑委會指出，2021年全球僑校學生與僑生華語歌唱大賽的參賽對象為年滿12歲至24歲、僑委會立案／備查僑校在學學生（不含持有中國大陸護照者）。另外，僑校學生組獲勝隊伍就讀之僑校，日後申請僑委會經費補助將酌增補助。

詳細參賽辦法可參閱活動網站www.singhuayu.tw。或者聯絡金山灣區華僑文教服務中心，408-747-0394分機：117，林怡嫻Yolanda Lin。