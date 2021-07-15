屋崙華埠頻傳搶案 藍天使買防刺服加強巡邏

華埠藍天使巡邏隊給義工增加隨身攝像頭，希望保護自身的同時，也能更好維護華埠社區安全。（鄺偉供圖）

屋崙華埠 近期治安形勢又有起伏。12日、13日均發生搶劫。華埠藍天使 巡邏隊隊長鄺偉醫師14日表示，近期購置一批防刺保護服，並給義工增加隨身攝像頭，希望維護華埠社區安全的同時，也能更好保護自身。

華埠6街和Webster街路口附近，13日上午發生一起搶劫，華人 被搶走若干財物。12日下午3時15分，華埠Franklin街808號一家金鋪門口，發生持槍搶劫。三個非裔持槍搶劫一位近60歲的華人婦女，受害者被搶走手提包，其中有手機、銀行卡和現金1000元。根據熱心市民提供的監控截圖，白色奔馳車停在路邊等待，兩名非裔男性下車。在監控畫面看不到的地方，能聽到華人掙扎的聲音，應該是正在實施搶劫。隨後，劫匪上車，能看到劫匪拿著手槍。附近一位店鋪東主則拿著椅子衝出來。有市民表示，東主當時大力扔出椅子，試圖阻止車子，劫匪最終逃之夭夭。

鄺偉表示，13日和14日兩天，均有一批便衣警員在華埠執勤，希望捉拿劫匪。警方轉告說，白色奔馳車這夥劫匪非常猖狂，12日得手後，13日和14日均到華埠四處蹓躂、伺機作案。遭遇警方追蹤後，一度更換另一輛搶劫而來的車輛作案。警方也在14日發布訊息，提醒有三輛劫匪車可能會在華埠作案，希望華埠義工和市民小心。

鄺偉表示，市議會削減警局經費造成的後果，十分明顯，華埠巡邏警員在減少。考慮到治安態勢嚴峻，藍天使義工近期購置一批黑色防刺傷服裝。還給部分隊員增加了一批隨身攝像頭，在突發情況出現時，能拍攝可疑人和車輛的圖片。14日當天，有25個隊員巡邏。「雖然個人走出來有些勢單力薄，但團隊走在一起，互相照應，社區團結，就不怕宵小之徒。越是情況嚴峻，越是要勇敢的站出來維護華埠治安。」