低收戶疫期房租 加州政府全埋單
州長紐森（Gavin Newsom）14日與租客、州商業、消費者服務和住房局局長，一起在洛杉磯縣貝爾花園市（Bellflower）推廣州府一項52億元計畫，幫助低收入且受新冠疫情影響的租戶償還100%租金，無論其移民身分如何。
該計畫是加州2021-22財年預算的一部分，由紐森12日（周一）簽署。符合要求的申請人可獲得從2020年4月到2021年9月的100%租金。紐森敦促加州居民盡快申請，以確保他們在9月30日的暫停驅逐令到期之前得到這筆錢，因為該令「再次延長的可能性非常小」。
紐森說，之前申請州府其他租房計畫的租客，且已收到過其所欠租金的25%或80%的話，無需再次申請。「我們會自動完成處理，您不必回來重新申請」。
加州商業、消費者服務和住房局長Lourdes Castro Ramirez表示，希望在申請者提交申請後的30天內，完成發放租金減免額，錢將直接交給房東。
紐森說，「若認為每個房東，包括一些公司房東都很貪婪的想法，是無稽之談」，「這個社區的絕大多數房東都是自己支付房貸的小房東，他們也在與租戶抗爭，所以我們注意到這一點，這就是為什麼這個計畫給100%（的房租）」。
他補充說，這個過程是「費力的」，要確保該程序不被濫用和防止欺詐。但是，無論是因為語言障礙，還是因為過程漫長而複雜，州政府都可以提供幫助。租房者和房東可以在https://housing.ca.gov上申請該計畫。
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