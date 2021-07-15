金山人語／又搬走一戶白人

矽谷 華人朋友跟我說，她的小街又少了一戶白人。散步路過發現已搬空正在整修，那本是個老白人的房產，近幾年兒子和媳婦借住，有個小小孩，老父親早就搬開。

見白人夫婦搬走，她竟然舒了口氣。有一回瞥見白人車庫牆上掛著南北戰爭的南方旗幟，她心中有淡淡的不安，每次經過都低頭快速通過。聽說搬走的原因之一是不想小孩在全是華人和印度人的學校受教育，寧可南遷農業區，比較 「正常」 。

這房子在1970年代買時才3萬多美金，如今行情200多萬，據說已找到新房客，如今8個月的房租就追過當年一整棟房子的價格，白人樂得高價出租。

尤有甚者，老白人在學區較差的矽谷另處又剛賣掉另一房子，開價139萬，四人來標，全部付現者已加到150萬，另三人則還要辦貸款 ，老白人勸退一人，留三人決戰，沒想到一次付現的那位又自動再加一成，以165萬穩穩搶到房子。

小老百姓賣一屋租一房，口袋灌滿，兒子到農業區另買大房子毫不費力。

這朋友跟我說，能感受有些矽谷老白人心中對亞裔新住民一直進來心有不滿，但綠油油的美鈔最實在，社安金明年可能漲6.1%已是40年來最大幅度，這些矽谷老住戶荷包飽飽離開，「是誰讓他們有了安逸的晚年？是我們啊。」

灣區的士紳化（gentrification）由錢領軍，對照最近發生在伊利諾州伊凡斯頓 (Evanston)市的情況，令人深思。伊凡斯頓人口7萬多，在芝加哥北邊約12哩，是西北大學所在地。

伊凡斯頓在非裔 市議員西蒙斯推動下，今年3月議會通過針對上世紀初對非裔居住權的歧視作出了補償( reparations)。 這並非「黑命貴 」產物，因為西蒙斯的努力是2019年就開始的。

當年南方被解放的黑奴向北遷移，聚居伊凡斯頓市者眾，但白人不願和黑人 住一起，明文阻攔 ，銀行貸款刁難到底 ，硬把黑人「 圈」 在所謂的第五區(the Fifth Ward）。黑人有錢要租房子也被拒，戰後替榮民蓋屋子，更沒有黑人的份。

美國國會早就有補償非裔之議，即HR40法案，但問題龐雜財源無著。伊凡斯頓以小城之力開了第一槍，雖然爭議很大，受惠者很少，總額1千萬的計畫，第一階段只能發給16位1919年到1969年住第五區的非裔，每戶2萬5千元用於房貸或者修建舊屋，相對於全數1萬2 千個黑人只是杯水車薪，但象徵意義是到了。至於財源，主要是娛樂大麻合法後加收的稅金。

說到底，白人從矽谷移出，再不情願，房子也賺得驚人的差價，反觀黑人受歧視的歷史傷痛，談補償，何其廉價。