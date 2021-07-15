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李小龍曾來過 金山華埠傳奇「巨星劇院」重開

記者李怡／舊金山報導
重新開放的舊金山華埠「巨星劇院」。（記者李怡／攝影）
重新開放的舊金山華埠「巨星劇院」。（記者李怡／攝影）

位於舊金山華埠傑克遜街，建成於1925年的「巨星劇院」(Great Star Theater)，對於長期居住在華埠和舊金山的人也許並不陌生。這是舊金山華埠僅存的一家劇院，多年來，這裡舉辦了無數的中國戲劇、中國電影、當地藝術家，以及來自世界各地的精彩音樂劇、馬戲和綜藝表演。而最為人樂道的，是巨星李小龍小時候曾在這裡觀看他的父親、粵劇歌手李海泉的表演。

再厚的灰塵，也掩蓋不住大明星劇院的傳奇歷史。而在過去的近一個世紀的歲月中，曾有無數的管理者、志願者和藝術家為巨星劇院的成功和輝煌做出過貢獻。

如今，一對「中美結合」的年輕夫婦，接下了這一歷史傳承的重任。羅傑．賓康比(Roger Pincombe)和他的妻子楚沛（Alice Chu）正全力以赴，推動劇院在後疫情時代的重新開放。

有志重振巨星劇院昔日輝煌的羅傑楚沛夫婦。（記者李怡／攝影）
有志重振巨星劇院昔日輝煌的羅傑楚沛夫婦。（記者李怡／攝影）

這對目前在Salesforce 擔任軟件工程師的夫婦，簽署了10年的租約。他們已成立一個名為 Great Star Theatre 的非營利組織，先期投入15萬美元的自有資金和捐款，重新開放巨星劇院，他們的目標是讓讓這座劇院重現昔日的輝煌。

楚沛說：「我們正在努力保護這一不朽的歷史建築，同時也期待為這個心愛的場所帶來新鮮的生命。我們計劃在這裡舉辦灣區本地和世界聞名的各種流派的藝術表演，包括芭蕾舞、歌劇、魔術、音樂會和中國戲劇的多元化演出，再現往日的舞台精彩，當然也期待著在這裡舉辦來自本地和全球導演的多元文化電影放映會。」

演員們正在劇院內排練。（記者李怡／攝影）
演員們正在劇院內排練。（記者李怡／攝影）

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