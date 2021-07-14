我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦公交車爆炸13死 有9中國公民喪生

台增本土確診17例、6死 北市10例最多

矽谷台裔父子疫年創業 小學娃當老闆到府修單車

中央社／舊金山13日專電
美國疫情期間腳踏車運動夯，但送店維修不方便，「矽谷行動咖啡單車店Pig & Tire」到府維修，讓兩個擅長修腳踏車的小男孩得以打破疫情孤單，服務他人也自我成長。中央社
美國疫情期間腳踏車運動夯，但送店維修不方便，「矽谷行動咖啡單車店Pig & Tire」到府維修，讓兩個擅長修腳踏車的小男孩得以打破疫情孤單，服務他人也自我成長。中央社

矽谷一位熱愛單車的父親和兩位小學生兒子，疫情期間發展「到府維修腳踏車」服務，並成立公司。這位父親是台裔科技人簡誌均，他不在乎孩子變「黑手」，認為這過程能讓孩子學到必要的人生技能。

「他們是大小老闆，我只是司機。」來自台灣南投、現居加州聖荷西（San Jose）的簡誌均（Hugo Chien ）是科技創業者，他和妻子育有兩個兒子，今年秋天Sean和Noah分別升上小學5年級和4年級。

享受和孩子一起動手做的時光與情感連結，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之前，熱愛戶外運動的簡誌均經常全家登山、滑雪和騎腳踏車，在井然有序的車庫裡擺著好幾輛骨董單車。

利用週末閒暇時間上網找1980年代前後的義大利製骨董腳踏車，買回家整理再賣掉，也是他的興趣之一。

去年3月中，美國加州實施居家避疫。初期幾個月兩兄弟跟著他在車庫看修腳踏車，潛移默化下學會怎麼補胎、換煞車等基本的維修技能。

而那時，腳踏車運動在美國正夯，深怕染疫、不敢搭乘大眾交通工具的短途通勤族改騎腳踏車；另外，健身房關閉讓人們紛紛換到戶外從事保持社交距離的運動。

新的腳踏車缺貨且價位高，有些人把家中老舊的「兩輪」搬出來，卻發現煞車、輪胎或齒輪有問題，礙於疫情，不敢拿去店裡維修。加上美國人工貴，在舊金山灣區的腳踏車店光是補個內胎大約要花費30-40美元，需要大修的舊腳踏車更不划算。

創業魂上身的簡誌均認為，到府維修是個好機會，同時把「在家關了幾個月沒出門、變得害羞的孩子推出去服務人」。

就像每個愛孩子的家長，42歲的簡誌均告訴中央社記者，他希望培育孩子生活力和溝通力，「從看到客人說叔叔阿姨好、解決問題，到負責地把任務完成，所有必要的人生技能都可以透過修腳踏車學到」。

弟弟Noah「想要一個好笑的名字」，有了公司取名為「豬和輪胎」的點子，哥哥Sean學用電腦軟體畫他們的品牌標誌和做網站。家庭創業以兩兄弟為老闆、各擁40%股份，簡誌均和妻子持有20%，並依照當地法令規定擔任未成年創業者的監護人。

有識別系統和社群平台「矽谷行動咖啡單車店Pig & Tire」成立，初期他們從說中文的族群開始服務、10 美元起跳，現已開拓到其他族裔，截至7月中旬經手了180輛單車的維修。

過程中他們感受到，大家對兩兄弟在疫情期間戴著口罩、手套，全副武裝防疫到府幫忙修車的鼓勵，還意外收到許多客戶送的玩具禮物。

2個小老闆能處理多數腳踏車「病症」，喜好咖啡的簡誌均隨身帶著自己烘烤的咖啡豆和沖煮工具，好整以暇地在旁沖咖啡請客人品嚐閒聊。有需要時，他才充當「苦力」把腳踏車抬上、抬下維修架。

遇到高難度的問題，這對小兄弟上網查、或請爸爸載去腳踏車店問專家。Sean分享曾有週末連修7輛腳踏車的紀錄，「很累也很開心」；Noah是好幫手並擅長補爆胎。一次大挑戰是他們拆解一輛兒童版腳踏車，修好恢復正常煞車，過程「全是黑油和零件」。

以腳踏車會友，簡誌均認為，這是疫情以來的難得收穫。父子3人開辦過兩個工作營，男孩們擔任講師，傳授其他孩子修腳踏車的功夫。

有些客人把待修單車送到他們家車庫，或請求組裝，維修單陸續從網路飛來，「如果不算汽油錢，算是正成長」。除已安排好的旅行，簡誌均笑稱：「修腳踏車就是我們今年的夏令營。」

疫情 咖啡 美國

上一則

反亞裔歧視 加州1.6億預算案 紐森簽署通過

延伸閱讀

《老照片說故事》父親的腳踏車

《老照片說故事》父親的腳踏車
矽谷能救加州旱情嗎？

矽谷能救加州旱情嗎？
科技人紛歸位 矽谷車潮漸多 回到「塞車通勤生活日常」

科技人紛歸位 矽谷車潮漸多 回到「塞車通勤生活日常」
協助爭取訂單 台灣新創矽谷基地啟動落地支援

協助爭取訂單 台灣新創矽谷基地啟動落地支援
台灣六年156新創團隊矽谷發展 28家募資超過200萬

台灣六年156新創團隊矽谷發展 28家募資超過200萬

熱門新聞

加州與內華達州州界附近的395號公路旁有巨石落下。美聯社

加州灣區到太浩湖發生連續地震 強度最大5.9級

2021-07-09 11:55
聖巴布洛灣東兄弟島旅館管理員年薪14萬元，被稱為夢幻工作。（電視新聞截圖）

年薪14萬 舊金山這個小島「夢幻工作」再度招聘

2021-07-10 17:11
嫌疑犯黃德忠（Dezhong Huang，音譯）墜樓現場。（讀者提供）

舊金山華埠砍人墜樓案 女子被砍20多刀幾乎被殺

2021-07-08 00:30
曾爍為人樂觀開朗，喜歡攝影。在2019年12月31日的搶劫案中不幸遇害。（曾爍親友供圖）

華人工程師曾爍命案 辯方欲做無罪辯護 法官3次打斷

2021-07-07 02:16
灣區過去一周delta病例激增，9日被聯邦列入重點觀察名單中。（Getty Images）

Delta病例激增 灣區被聯邦列入重點觀察名單

2021-07-10 02:20
穿著螢光色制服的人白天來到謝小姐家門口。（視頻截圖）

金山華人住址疑遭盜用 竊賊日夜偷信 影像曝光

2021-07-07 00:32

超人氣

更多 >
比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了
把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大

美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大
牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭

牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭
傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁

傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁