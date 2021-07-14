矽谷台裔父子疫年創業 小學娃當老闆到府修單車

美國疫情期間腳踏車運動夯，但送店維修不方便，「矽谷行動咖啡單車店Pig & Tire」到府維修，讓兩個擅長修腳踏車的小男孩得以打破疫情孤單，服務他人也自我成長。中央社

矽谷一位熱愛單車的父親和兩位小學生兒子，疫情 期間發展「到府維修腳踏車」服務，並成立公司。這位父親是台裔科技人簡誌均，他不在乎孩子變「黑手」，認為這過程能讓孩子學到必要的人生技能。

「他們是大小老闆，我只是司機。」來自台灣南投、現居加州聖荷西（San Jose）的簡誌均（Hugo Chien ）是科技創業者，他和妻子育有兩個兒子，今年秋天Sean和Noah分別升上小學5年級和4年級。

享受和孩子一起動手做的時光與情感連結，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之前，熱愛戶外運動的簡誌均經常全家登山、滑雪和騎腳踏車，在井然有序的車庫裡擺著好幾輛骨董單車。

利用週末閒暇時間上網找1980年代前後的義大利製骨董腳踏車，買回家整理再賣掉，也是他的興趣之一。

去年3月中，美國 加州實施居家避疫。初期幾個月兩兄弟跟著他在車庫看修腳踏車，潛移默化下學會怎麼補胎、換煞車等基本的維修技能。

而那時，腳踏車運動在美國正夯，深怕染疫、不敢搭乘大眾交通工具的短途通勤族改騎腳踏車；另外，健身房關閉讓人們紛紛換到戶外從事保持社交距離的運動。

新的腳踏車缺貨且價位高，有些人把家中老舊的「兩輪」搬出來，卻發現煞車、輪胎或齒輪有問題，礙於疫情，不敢拿去店裡維修。加上美國人工貴，在舊金山灣區的腳踏車店光是補個內胎大約要花費30-40美元，需要大修的舊腳踏車更不划算。

創業魂上身的簡誌均認為，到府維修是個好機會，同時把「在家關了幾個月沒出門、變得害羞的孩子推出去服務人」。

就像每個愛孩子的家長，42歲的簡誌均告訴中央社記者，他希望培育孩子生活力和溝通力，「從看到客人說叔叔阿姨好、解決問題，到負責地把任務完成，所有必要的人生技能都可以透過修腳踏車學到」。

弟弟Noah「想要一個好笑的名字」，有了公司取名為「豬和輪胎」的點子，哥哥Sean學用電腦軟體畫他們的品牌標誌和做網站。家庭創業以兩兄弟為老闆、各擁40%股份，簡誌均和妻子持有20%，並依照當地法令規定擔任未成年創業者的監護人。

有識別系統和社群平台「矽谷行動咖啡 單車店Pig & Tire」成立，初期他們從說中文的族群開始服務、10 美元起跳，現已開拓到其他族裔，截至7月中旬經手了180輛單車的維修。

過程中他們感受到，大家對兩兄弟在疫情期間戴著口罩、手套，全副武裝防疫到府幫忙修車的鼓勵，還意外收到許多客戶送的玩具禮物。

2個小老闆能處理多數腳踏車「病症」，喜好咖啡的簡誌均隨身帶著自己烘烤的咖啡豆和沖煮工具，好整以暇地在旁沖咖啡請客人品嚐閒聊。有需要時，他才充當「苦力」把腳踏車抬上、抬下維修架。

遇到高難度的問題，這對小兄弟上網查、或請爸爸載去腳踏車店問專家。Sean分享曾有週末連修7輛腳踏車的紀錄，「很累也很開心」；Noah是好幫手並擅長補爆胎。一次大挑戰是他們拆解一輛兒童版腳踏車，修好恢復正常煞車，過程「全是黑油和零件」。

以腳踏車會友，簡誌均認為，這是疫情以來的難得收穫。父子3人開辦過兩個工作營，男孩們擔任講師，傳授其他孩子修腳踏車的功夫。

有些客人把待修單車送到他們家車庫，或請求組裝，維修單陸續從網路飛來，「如果不算汽油錢，算是正成長」。除已安排好的旅行，簡誌均笑稱：「修腳踏車就是我們今年的夏令營。」