我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦公交車爆炸8死 有4中國公民喪生

台增本土確診17例、6死 北市10例最多

放鬆職場管理 加州各地染疫劇增

編譯組╱綜合13日電
當局擔心重啟後放鬆職場管理可能與感染病例上增有關。(美聯社)
當局擔心重啟後放鬆職場管理可能與感染病例上增有關。(美聯社)

根據加州公共衛生廳，加州上月重啟同一時間內，加州各地職場新冠感染病例同時劇增。

加州公共衛生廳定義疫情爆發為每一個職場單位兩周內發生三起新冠病例。根據加州職業安全與衛生廳 (Cal/OSHA) ，今年年初加州各地職場傳出2400宗新冠感染病例，到5月間已跌落到只有200宗左右。可是過去一個月間，又回升到331病例以上。加州職業安全與衛生廳理事會擔心，重啟後放鬆職場管理可能與感染病例上增有關。

數據顯示，加州職場新冠病例重開後不斷增加。（加州衛生廳提供）
數據顯示，加州職場新冠病例重開後不斷增加。（加州衛生廳提供）

根據州眾議會685號法案 (AB 685)，加州各縣衛生局必須將疫情發展情況通報加州公共衛生廳，可是整個呈報過程並沒有標準化。

根據目前取得資料，今年年初，新冠病例發生最多的職場為療養院。隨後療養院病例數逐漸下降，與其他職場類似，這些職場包括中小學校等，疫情更輕微的職場為餐廳與醫院。公共安全機構如警局、消防站、監獄仍繼續傳出感染爆發問題。

資深安全工程師內哈德 (Amalia Neihardt) 向加州職業安全與衛生廳呈報稱，許多縣府衛生局網站沒有新冠爆發資訊，一些地方政府只在州府進行調查時，才會公布相關資訊，有些則理也不理。

加州職業安全與衛生廳去年疫情嚴峻時，通過嚴格的戴口罩與安全距離規定。這些規定於今年重啟時開始慢慢放鬆，只有尚未接種疫苗民眾上班工作時才需要戴上口罩，安全距離已不再強致執行。

如何應付這個新局面？ 加州職業安全與衛生廳標準委員會感到苦惱。委員會可以改變重啟規則，隨著疫情迅速變化，高傳染性的病毒變種不斷出現，標準委員會正不斷調整因應方法。

加州鄉下法律協助基金會 (the California Rural Legal Assistance Foundation) 代表卡登 (Anne Katten) 表示，2500萬名以上加州人至少已接種一次疫苗，可是有些鄉下地區農莊工作人員，住處附近缺少疫苗接種站。

卡登表示，由於疫情管理開始鬆懈下來，他們對職場新冠感染暴增感到關切。管理標準鬆懈同時，沒有提供尚未接種疫苗職場員工保護裝備。

加州 疫情 疫苗

上一則

NVIDIA創辦人黃仁勳 獲頒年度亞裔傑出工程師終身成就獎

下一則

免費MUNI青年計畫擴大到19歲以下 8.15生效

延伸閱讀

蘇維思終獲確認 上任聯邦勞工副部長

蘇維思終獲確認 上任聯邦勞工副部長
蘇維思出任勞工部副部長 父母來自台灣

蘇維思出任勞工部副部長 父母來自台灣
加州通過1000億元復甦計劃預算 洛市受惠極大

加州通過1000億元復甦計劃預算 洛市受惠極大
加州學生室內不戴口罩禁入校園 現又改為校方自行決定

加州學生室內不戴口罩禁入校園 現又改為校方自行決定
貝克沃斯複合山火擴大至9萬畝 成加州今年最大

貝克沃斯複合山火擴大至9萬畝 成加州今年最大

熱門新聞

加州與內華達州州界附近的395號公路旁有巨石落下。美聯社

加州灣區到太浩湖發生連續地震 強度最大5.9級

2021-07-09 11:55
聖巴布洛灣東兄弟島旅館管理員年薪14萬元，被稱為夢幻工作。（電視新聞截圖）

年薪14萬 舊金山這個小島「夢幻工作」再度招聘

2021-07-10 17:11
嫌疑犯黃德忠（Dezhong Huang，音譯）墜樓現場。（讀者提供）

舊金山華埠砍人墜樓案 女子被砍20多刀幾乎被殺

2021-07-08 00:30
曾爍為人樂觀開朗，喜歡攝影。在2019年12月31日的搶劫案中不幸遇害。（曾爍親友供圖）

華人工程師曾爍命案 辯方欲做無罪辯護 法官3次打斷

2021-07-07 02:16
灣區過去一周delta病例激增，9日被聯邦列入重點觀察名單中。（Getty Images）

Delta病例激增 灣區被聯邦列入重點觀察名單

2021-07-10 02:20
穿著螢光色制服的人白天來到謝小姐家門口。（視頻截圖）

金山華人住址疑遭盜用 竊賊日夜偷信 影像曝光

2021-07-07 00:32

超人氣

更多 >
把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了
美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大

美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大
家常煎蛋「加這1料」變超好吃 網友驚：從沒看過

家常煎蛋「加這1料」變超好吃 網友驚：從沒看過
傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁

傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁