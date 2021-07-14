放鬆職場管理 加州各地染疫劇增
根據加州公共衛生廳，加州上月重啟同一時間內，加州各地職場新冠感染病例同時劇增。
加州公共衛生廳定義疫情爆發為每一個職場單位兩周內發生三起新冠病例。根據加州職業安全與衛生廳 (Cal/OSHA) ，今年年初加州各地職場傳出2400宗新冠感染病例，到5月間已跌落到只有200宗左右。可是過去一個月間，又回升到331病例以上。加州職業安全與衛生廳理事會擔心，重啟後放鬆職場管理可能與感染病例上增有關。
根據州眾議會685號法案 (AB 685)，加州各縣衛生局必須將疫情發展情況通報加州公共衛生廳，可是整個呈報過程並沒有標準化。
根據目前取得資料，今年年初，新冠病例發生最多的職場為療養院。隨後療養院病例數逐漸下降，與其他職場類似，這些職場包括中小學校等，疫情更輕微的職場為餐廳與醫院。公共安全機構如警局、消防站、監獄仍繼續傳出感染爆發問題。
資深安全工程師內哈德 (Amalia Neihardt) 向加州職業安全與衛生廳呈報稱，許多縣府衛生局網站沒有新冠爆發資訊，一些地方政府只在州府進行調查時，才會公布相關資訊，有些則理也不理。
加州職業安全與衛生廳去年疫情嚴峻時，通過嚴格的戴口罩與安全距離規定。這些規定於今年重啟時開始慢慢放鬆，只有尚未接種疫苗民眾上班工作時才需要戴上口罩，安全距離已不再強致執行。
如何應付這個新局面？ 加州職業安全與衛生廳標準委員會感到苦惱。委員會可以改變重啟規則，隨著疫情迅速變化，高傳染性的病毒變種不斷出現，標準委員會正不斷調整因應方法。
加州鄉下法律協助基金會 (the California Rural Legal Assistance Foundation) 代表卡登 (Anne Katten) 表示，2500萬名以上加州人至少已接種一次疫苗，可是有些鄉下地區農莊工作人員，住處附近缺少疫苗接種站。
卡登表示，由於疫情管理開始鬆懈下來，他們對職場新冠感染暴增感到關切。管理標準鬆懈同時，沒有提供尚未接種疫苗職場員工保護裝備。
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