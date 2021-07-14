日落區可負擔建案 否認毒汙染 不少華裔盼縮小規模

Irving街2550號建案，引爆爭議。（本報檔案照片）

舊金山 日落區首個100%可負擔住房項目，計畫在Irving街2550號興建一個七層樓高的公寓樓。項目引起社區內的極大爭議，不少華裔 居民都反對項目。

7月13日，支持方的代表則舉行線上集會，進行最後衝刺，其中包括多位知名的華裔社區領袖，均高調支持這個可負擔項目，為舊金山的西城區帶來更多的可負擔住房。同時，建案的負責人也開腔澄清此前有關建案土地遭到毒物「汙染」的問題。

支持建案的日落區華裔居民，其中包括多位非盈利機構領袖。（視頻截圖）

出席的人士包括安老自助處行政主任鍾月娟（Anni Chung）、華協中心行政主任楊重賢（Malcolm Yeung）、前日落區市議員、現任市府衛生局高層的湯凱蒂（Katy Tang）等。上述三人也都是日落區居民。他們輪流致辭時都表示項目將為舊金山帶來更多的住房，幫助低收入 的群體。

該住房單位的選址靠近Irving街商圈，現在是警察信用合作社（credit union）。信用合作社計畫出售這塊土地，然後田德隆區的非盈利地產開發商TNDC則會負責具體設計、動工。這個可負擔公寓的單位將全部用作租賃，預計將建成一個七層的大樓，大約98單位，有一房、兩房、三房不同類型。

居民們已經持續發起示威集會，甚至到市議員馬兆明家門口抗議。他們反對的理由包括引入大量人口之後的交通、治安問題，因此希望能將這個大型建案的規模縮小一點，比如七層樓的建案改為四層樓。另一個熱議的話題是停車的問題，也料將成為爭議焦點。因為住房項目有98戶，但是停車位只有11個，者預計將會導致附近區域的停車變得比以前更難。

另一個引起爭議的話題是土地的化學毒物汙染問題。在兩周前的一次社區會議上，有居民驚爆了Irving街2550號可能存在土地化學汙染的問題。因為這個地址曾經是洗衣房，可能涉及使用過一些化學物質四氯乙烯（tetrachloroethylene，簡稱PCEs）留在土壤當中。而且該化學物質在加州將會在未來幾年內逐步淘汰，不得再使用。

非盈利地產開發商TNDC的項目負責人、建案經理拉賓諾韋施（Jackson Rabinowitsh）受訪時澄清，經過檢測之後，土地內的確存在該化學物質超標「一點點」的情況，同時TNDC也在跟州政府的有毒物質管制廳（California Department of Toxic Substances Control，簡稱DTSC）提交清潔的計畫書。他強調目前的進展均是符合規定。他也指出，PCEs這個化學物質留在土壤中的情況非常常見。

舊金山市議會預計將會在今日（7月14日）在初審表決建案的撥款。拉賓諾韋施表示現在還沒有設計圖，預計距離真正動工的時間還有一到兩年。