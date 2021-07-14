加州各大公司表態 支持企業多元化

羅達倫(Evan Low)表示，全球最成功公司企業必須更積極參與推動多元化與包容性。(本報檔案照)

包括亞太裔、非裔、西語裔、拉丁裔、LGBTQ、婦女等六個加州 議會立法小組發數百封信給加州規模最龐大的上市公司，鼓勵他們依循新法，擴大公司各階層員工的多元性，特別是公司主管階層與董事會。

加州議會LGBT黨團主席、代表矽谷 地區的華裔州眾議員羅達倫 (Evan Low) 說：「全球最成功的公司企業必須更積極參與推動多元化與包容性，而非只是用心於標籤與巧妙的營銷活動。」

他又說：「現在是這些公司將話語轉為行動時刻。這些公司許多就在加州。代表性重要，多元性經驗有影響公司文化潛能，啟發下一代領導人才，同時讓公司對顧客負起更大責任。」

發出信件與眾議會第979法案 (AB 979) 與州參議會826法案 (SB 826) 有關。根據AB 979，2021年結束前，公司企業的董事會中，至少必須有一名來自代表性不足社區的成員。SB 826則要求在2021年結束前，上市公司根據其規模大小，至少要有一名女性主任，規模大者則需要兩名。

多家公司回覆支持。AT&T 與華美銀行高層主管感謝州議會的努力，同時指出已採取步驟，創造更開廣的多元包容工作環境。

AT&T加州總裁強森 (Rhonda Johnson) 說：「AT&T長期積極參與推廣多元包容化，這種從高層展開的多元文化，勢將存在於公司各個階層。目前AT&T董事會包括女性與有色族裔，成員背景涵蓋與AT&T業務相關的產業知識、技術，與專長。」

波斯頓諮詢集團 (BCG)指出，根據研究， 多元工作力除鼓勵創新外，同時也經由新觀點、新看法，改進公司文化。高度多元化公司收入來自創新的比例也較高 (約佔總收入45%)。反之低多元化公司收入來自創新的比例也低 (約佔總收入26%)。創新將可促進公司盈利。

華美銀行資深副總裁、全球公司事務主任 Travis Kiyota 表示：「身為財務機構，華美銀行每天盡力贏取顧客與服務單位的信賴。公司從1973年起即致力於多元化社區工作場所平等。我們將繼續確保這個理念。我們持續朝向一個更好、更強盛、更多元化與包容性的加州努力發展。希望與你們分享我們的成果。」

今年稍早，矽谷領袖集團20家公司企業簽署25x25倡議，承諾於2025年前，公司行政職務中，25%由代表性不足社區成員擔任。公司並且可選擇在2025年前，至少25%的領導職務由代表性不足成員擔任。