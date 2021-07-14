加州各大公司表態 支持企業多元化
包括亞太裔、非裔、西語裔、拉丁裔、LGBTQ、婦女等六個加州議會立法小組發數百封信給加州規模最龐大的上市公司，鼓勵他們依循新法，擴大公司各階層員工的多元性，特別是公司主管階層與董事會。
加州議會LGBT黨團主席、代表矽谷地區的華裔州眾議員羅達倫 (Evan Low) 說：「全球最成功的公司企業必須更積極參與推動多元化與包容性，而非只是用心於標籤與巧妙的營銷活動。」
他又說：「現在是這些公司將話語轉為行動時刻。這些公司許多就在加州。代表性重要，多元性經驗有影響公司文化潛能，啟發下一代領導人才，同時讓公司對顧客負起更大責任。」
發出信件與眾議會第979法案 (AB 979) 與州參議會826法案 (SB 826) 有關。根據AB 979，2021年結束前，公司企業的董事會中，至少必須有一名來自代表性不足社區的成員。SB 826則要求在2021年結束前，上市公司根據其規模大小，至少要有一名女性主任，規模大者則需要兩名。
多家公司回覆支持。AT&T與華美銀行高層主管感謝州議會的努力，同時指出已採取步驟，創造更開廣的多元包容工作環境。
AT&T加州總裁強森 (Rhonda Johnson) 說：「AT&T長期積極參與推廣多元包容化，這種從高層展開的多元文化，勢將存在於公司各個階層。目前AT&T董事會包括女性與有色族裔，成員背景涵蓋與AT&T業務相關的產業知識、技術，與專長。」
波斯頓諮詢集團 (BCG)指出，根據研究， 多元工作力除鼓勵創新外，同時也經由新觀點、新看法，改進公司文化。高度多元化公司收入來自創新的比例也較高 (約佔總收入45%)。反之低多元化公司收入來自創新的比例也低 (約佔總收入26%)。創新將可促進公司盈利。
華美銀行資深副總裁、全球公司事務主任 Travis Kiyota 表示：「身為財務機構，華美銀行每天盡力贏取顧客與服務單位的信賴。公司從1973年起即致力於多元化社區工作場所平等。我們將繼續確保這個理念。我們持續朝向一個更好、更強盛、更多元化與包容性的加州努力發展。希望與你們分享我們的成果。」
今年稍早，矽谷領袖集團20家公司企業簽署25x25倡議，承諾於2025年前，公司行政職務中，25%由代表性不足社區成員擔任。公司並且可選擇在2025年前，至少25%的領導職務由代表性不足成員擔任。
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