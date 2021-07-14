拿豬血潑佛洛伊德案證人住家 3嫌犯落網

佛洛伊德命案審理中，出庭為嫌犯沙文 (Derek Chauvin)警官辯護作證的武力專家布羅德 (Barry Brodd) 住過的舊房遭人潑豬血。肇事者已被捕。（電視新聞截圖）

前明尼亞波里市警官沙文 (Derek Chauvin) 審判期間，一名聖他羅莎 (Santa Rosa) 婦女涉嫌偕同他人，大夥身穿深色衣服，將豬頭與豬血潑灑在武力專家布羅德 (Barry Brodd)住過的舊房子；布羅德是沙文警官謀殺罪審判的辯護證人。

沙文警官因殺害非洲裔男子佛洛伊德 (George Floyd)罪名遭審判，破壞事件發生過後，沙文謀殺罪名成立。

根據警方辦案資料，這名聖他羅莎婦女奧摩斯 (Kristen Aumoithe) 今年4月間發簡訊給其他共犯稱：「我們將豬血裝在背包裡頭，從家裡走到購物中心，將豬血灑出去，留下記號，走回來後將背包丟到購物中心垃圾桶內。」

簡訊發出不到10個小時，布羅德舊家就遭人潑下豬血。破壞者甚至對聖他羅莎市中心廣場一座雕像潑灑鮮血，並留下豬叫聲「oink, oink」的字樣。

住在波洛得舊宅的人說，他們當時被一群人的吵雜聲喚醒，這些人高喊：「將豬頭丟到他們的陽台上，並且將豬血潑在他們門前。」

警方資訊顯示，34歲的奧摩斯、20歲的達比 (Rowan Dalbey) 、35歲的路卡斯 (Amber Lucas) 5月11日因涉嫌陰謀與破壞重罪被捕，兩個星期之後，22歲的亨利 (Christina Henry) 與25歲的梅特卡非 (Colin Metcalfe) 也因牽連犯案被捕。

蘇諾瑪縣檢察官 尚未對五名蓄意破壞嫌犯提出罪名。根據調查證據，嫌犯奧摩斯被現場監視錄影機拍錄下來。警方另外已找到奧摩斯向蘇諾瑪肉商買豬血的收據。

警方表示，奧摩斯買到五加侖豬血之後，發簡訊給共犯路卡斯稱，肉商懷疑為什麼她一下子要買這麼多豬血，並且問她說，這是不是想模仿1976年的恐怖片Carrie情節。

然而破壞罪行犯下，幾位嫌犯看到血濺布羅德Country Manor Drive的舊家時，她們之間彼此的簡訊聯絡內容口氣慌張。奧摩斯發給別人的簡訊稱，她不知道其他參與者會將血潑灑在布洛德舊址，並且說：「她與這種破壞行為無關。」

灣區 大律師謝拉 (Tony Serra) 將為嫌犯達比辯護。達比是奧摩斯室友，捲入這場蓄意破壞程度輕微。謝拉說，破壞案挑撥者試圖說服達比與其他人進入房子，可是達比沒有踏入破壞現場，也沒有提起豬血袋子。