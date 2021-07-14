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拿豬血潑佛洛伊德案證人住家 3嫌犯落網

編譯組／13日電
佛洛伊德命案審理中，出庭為嫌犯沙文 (Derek Chauvin)警官辯護作證的武力專家布羅德 (Barry Brodd) 住過的舊房遭人潑豬血。肇事者已被捕。（電視新聞截圖）
佛洛伊德命案審理中，出庭為嫌犯沙文 (Derek Chauvin)警官辯護作證的武力專家布羅德 (Barry Brodd) 住過的舊房遭人潑豬血。肇事者已被捕。（電視新聞截圖）

前明尼亞波里市警官沙文 (Derek Chauvin) 審判期間，一名聖他羅莎 (Santa Rosa) 婦女涉嫌偕同他人，大夥身穿深色衣服，將豬頭與豬血潑灑在武力專家布羅德 (Barry Brodd)住過的舊房子；布羅德是沙文警官謀殺罪審判的辯護證人。

沙文警官因殺害非洲裔男子佛洛伊德 (George Floyd)罪名遭審判，破壞事件發生過後，沙文謀殺罪名成立。

根據警方辦案資料，這名聖他羅莎婦女奧摩斯 (Kristen Aumoithe) 今年4月間發簡訊給其他共犯稱：「我們將豬血裝在背包裡頭，從家裡走到購物中心，將豬血灑出去，留下記號，走回來後將背包丟到購物中心垃圾桶內。」

簡訊發出不到10個小時，布羅德舊家就遭人潑下豬血。破壞者甚至對聖他羅莎市中心廣場一座雕像潑灑鮮血，並留下豬叫聲「oink, oink」的字樣。

住在波洛得舊宅的人說，他們當時被一群人的吵雜聲喚醒，這些人高喊：「將豬頭丟到他們的陽台上，並且將豬血潑在他們門前。」

警方資訊顯示，34歲的奧摩斯、20歲的達比 (Rowan Dalbey) 、35歲的路卡斯 (Amber Lucas) 5月11日因涉嫌陰謀與破壞重罪被捕，兩個星期之後，22歲的亨利 (Christina Henry) 與25歲的梅特卡非 (Colin Metcalfe) 也因牽連犯案被捕。

蘇諾瑪縣檢察官尚未對五名蓄意破壞嫌犯提出罪名。根據調查證據，嫌犯奧摩斯被現場監視錄影機拍錄下來。警方另外已找到奧摩斯向蘇諾瑪肉商買豬血的收據。

警方表示，奧摩斯買到五加侖豬血之後，發簡訊給共犯路卡斯稱，肉商懷疑為什麼她一下子要買這麼多豬血，並且問她說，這是不是想模仿1976年的恐怖片Carrie情節。

然而破壞罪行犯下，幾位嫌犯看到血濺布羅德Country Manor Drive的舊家時，她們之間彼此的簡訊聯絡內容口氣慌張。奧摩斯發給別人的簡訊稱，她不知道其他參與者會將血潑灑在布洛德舊址，並且說：「她與這種破壞行為無關。」

灣區大律師謝拉 (Tony Serra) 將為嫌犯達比辯護。達比是奧摩斯室友，捲入這場蓄意破壞程度輕微。謝拉說，破壞案挑撥者試圖說服達比與其他人進入房子，可是達比沒有踏入破壞現場，也沒有提起豬血袋子。

灣區 佛洛伊德 檢察官

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