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「以為嫌犯會殺我！」女駕駛遇砸車搶劫

記者劉先進／屋崙報導
屋崙女子駕車行駛在路上，被人打破車窗搶劫。事發經過被附近監控拍攝下來。（視頻截圖）
屋崙女子駕車行駛在路上，被人打破車窗搶劫。事發經過被附近監控拍攝下來。（視頻截圖）

屋崙一名婦女駕車行駛在Broadway路上，結果附近一輛白色車中跳出一名男子，砸破女子後排車窗，爬進車內，搶走錢包和背包。受害者在搶劫中大喊大叫，甚至以為嫌犯會殺死自己，事發幾天後還心有餘悸。事發經過被附近監控拍攝，警方呼籲市民舉報線索，逮捕嫌犯。

abc 7電視台知名亞裔記者Dion Lim報導說，受害者當天離開附近的銀行後，在22街與Broadway十字路口前遭遇搶劫。監控錄像顯示，車輛當時在行駛中停下，應該是等待紅燈，一名黑衣男子從旁邊一輛白車跳出來，敲碎受害者後側右邊車窗後，先是用手在車後排拿東西，可能是東西太遠，手夠不著，所以乾脆鑽進車窗內，將財物洗劫一空。然後再跳上白車逃跑。

受害者不願意公開姓名，但表示，她以為自己會被殺死。她當時大喊大叫，看著實施犯罪的男子，兩人有眼神接觸。儘管受害者一直大叫，但直到事發30分鐘後，才有人願意幫忙報警。可能她自己的手機在包中一同被偷。

警方表示，類似在路上打破車窗犯罪的行為並不常見。不過今年2月份，有兩名房地產攝影師開車走上舊金山的一個匝道時，在路上就被人從後面敲破車窗，慘遭搶劫。

屋崙警局表示，與去年相比，今年的持槍劫車事件增加了115%。警方正在利用這段視頻進行調查，並呼籲知情者站出來舉報。

屋崙女子駕車行駛在路上，被人打破車窗搶劫。事發經過被附近監控拍攝下來。（視頻截圖...
屋崙女子駕車行駛在路上，被人打破車窗搶劫。事發經過被附近監控拍攝下來。（視頻截圖）

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