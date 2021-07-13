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桑尼維爾1醫師 強吻女病人被捕 還有誰受害？

編譯組／桑尼維爾12日電
桑尼維爾姚姓醫生因涉嫌強吻病人被捕。（桑尼維爾公共安全局提供）
桑尼維爾姚姓醫生因涉嫌強吻病人被捕。（桑尼維爾公共安全局提供）

當局表示，灣區一名醫生因涉嫌對曾經治療過的一名女性病人進行身體騷擾而被捕，該病人指稱，他多次無視她對其浪漫追求的拒絕，強行親吻她。

警方說，50歲的姚某（Todd Yao）於本月8日因性侵犯被桑尼維爾公共安全局逮捕，其指稱的性攻擊行為始於去年11月。根據桑尼維爾公共安全部7月12日發布的新聞稿，這名婦女告訴調查人員，她站出來是 「出於對其他潛在受害者的考量」。

根據警方的調查，該女子在Sutter Health公司經營的山景城緊急護理診所接受姚某的治療，兩人繼而成為朋友。但這名婦女告訴警探，在接下來幾個月，姚在她位於桑尼維爾的家中提出了不受歡迎的 「浪漫要求」。

「在三個不同的場合，姚強行把受害者推倒，跨過她並強行吻她的嘴唇，」新聞稿寫道。

警方說，「由於姚的社會地位是一名醫生」，這名婦女最初不願意報告這些遭遇，但後來她改變了主意，為要防止他侵犯其他婦女。

桑尼維爾的調查人員也正在調查是否還有其他受害者，希望任何知道姚某其他不當行為的人與調查人員聯繫，電話是408-730-7122。

性侵 灣區

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