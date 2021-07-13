桑尼維爾1醫師 強吻女病人被捕 還有誰受害？

桑尼維爾姚姓醫生因涉嫌強吻病人被捕。（桑尼維爾公共安全局提供）

當局表示，灣區 一名醫生因涉嫌對曾經治療過的一名女性病人進行身體騷擾而被捕，該病人指稱，他多次無視她對其浪漫追求的拒絕，強行親吻她。

警方說，50歲的姚某（Todd Yao）於本月8日因性侵 犯被桑尼維爾公共安全局逮捕，其指稱的性攻擊行為始於去年11月。根據桑尼維爾公共安全部7月12日發布的新聞稿，這名婦女告訴調查人員，她站出來是 「出於對其他潛在受害者的考量」。

根據警方的調查，該女子在Sutter Health公司經營的山景城緊急護理診所接受姚某的治療，兩人繼而成為朋友。但這名婦女告訴警探，在接下來幾個月，姚在她位於桑尼維爾的家中提出了不受歡迎的 「浪漫要求」。

「在三個不同的場合，姚強行把受害者推倒，跨過她並強行吻她的嘴唇，」新聞稿寫道。

警方說，「由於姚的社會地位是一名醫生」，這名婦女最初不願意報告這些遭遇，但後來她改變了主意，為要防止他侵犯其他婦女。

桑尼維爾的調查人員也正在調查是否還有其他受害者，希望任何知道姚某其他不當行為的人與調查人員聯繫，電話是408-730-7122。