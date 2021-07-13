新創賽入選 免費赴台與投資者面談

貿協希望推廣台灣的產業優勢，新創競賽入選者除了可獲得前往台灣免費機票、住宿、使用3個月商務中心等優惠外，並有機會與台灣投資者面談。（貿協提供）

外貿協會介紹，台灣 國際智慧移動展「2035 E- Mobility Taiwan 」因應全球移動產業變革，展聚焦Move（電能驅動）、Autonomous（智能駕馭）、Connect（聯網科技）、 Interaction（人車互動）、Share（共享服務）等主題，國內外指標性參展企業有mTARC、MIH聯盟、台達等單位，展出產品包括三電系統、ADAS、LiDAR、IOV、 5G、資訊安全、人車溝通服務軟體、車載娛樂、共享平台及 MaaS、PaaS 等解決方案，完整呈現未來電動車與自駕車 生態系。

舊金山 台貿中心主任鄒長青進一步指出，在台灣國際智慧移動展系列活動中，由舊金山台貿中心協辦的「2035 E-Mobility Global Demo Day」新創競賽，也預計在10月20日至22日台灣國際智慧移動展舉行。該新創競賽邀請全球新創團隊參賽，希望提出發展電動車、自駕車所需的創新技術、解決方案及商業計畫，創造跨領域的合作契機，鏈結國際市場。

外貿協會董事長黃志芳，號召全球新創業者參與「2035 E-Mobility Global Demo Day」，對未來智慧移動提出解決方案鄒長青表示，參賽入選者，除可獲得前往台灣免費機票、住宿、使用3個月商務中心等優惠外，並有機會由主辦單位安排與台灣投資者面談機會。Demo Day 報名於7月14日截止，歡迎美國新創企業踴躍報名參加，網址為: https://twepoch.org/g01EMobility。報名聯絡人：舊金山台貿中心 Jeili Jeng。電子郵件:[email protected]。