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罷免紐森支持者 周末多處造勢

記者李榮／灣區報導
支持罷免紐森的群眾，趁周末在各地造勢。（記者李榮／攝影）
支持罷免紐森的群眾，趁周末在各地造勢。（記者李榮／攝影）

由於紐森（Gavin Newsom）在治安、社福與防疫上的表現，以及在疫情期間至米其林餐廳法國洗衣房（French Laundry ）不戴口罩參加晚宴造成的爭議，連續遭到民眾指責，也帶起了罷免紐森的運動。一群支持罷免紐森的群眾，周末在山景城、聖荷西、桑尼維爾、德利市等城市舉辦聯合造勢，希望選民支持罷免，讓加州有嶄新的領導，轉變加州的情況。

2018年11月6日當選的州長紐森，2019年1月宣誓就職，任期至2022年底。不過加州的治安問題，以及新冠肺炎疫情狀況等議題，引發民眾不滿，質疑紐森的領導能力，再加上居家避疫時學校與許多公共場所關閉，但紐森卻去高檔餐廳參加派對引起民怨，導致「罷免紐森」（Recall Gavin Newsom）運動。活動主要由共和黨的支持者發起。

支持罷免的草根人士關曉華（Tony Guan）指出，罷免紐森的理由是希望給加州政客們一個警告：加州是所有加州人的加州，而不是一小部分政客們的私人財產，「我們希望政府能保護合法居民的正當權益，對罪犯不能姑息。（政治人物）應該堅持抵制損害公眾利益的法案，拒絕分裂、批判種族的理論。」

他進一步指出，紐森所領導的加州，在治安與司法上幾乎是隨意釋放罪犯，等於造成社區的危險。另外，紐森政府管理之下，經常隨意發錢，對於真正辛勞繳稅的社會中產階級完全不公平，加州似乎成為社會主義，有違美國精神，「我們需要有一個能真正把全體加州人的福祉放在第一優先的州長領導大家。希望今年罷免成功後能讓加州在進入社會主義的道路上踩煞車，給加州人民、全美人民一個希望。」

支持罷免的群眾表示，目前罷免的氣勢持續向上，大家也都很有信心。大家認為，像是愛得樂（Larry elder），以及凱立（Kevin Kiley）都是兩位不錯的州長人選，他們會是政治路上的明日之星，「Saving California & Make California Great Again」。

加州 紐森 疫情

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