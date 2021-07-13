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世界日報舊金山社前總經理董澍淼過世 享壽72歲 18日公祭

本報訊
世界日報舊金山社前總經理董澍淼先生於日前過世，享壽七十二歲。
世界日報舊金山社前總經理董澍淼先生於日前過世，享壽七十二歲。

世界日報舊金山社前總經理董澍淼先生於日前過世，享壽七十二歲，家人親朋，故友舊屬同感哀泣。

董澍淼前總經理來美前，服務於聯合報系經濟日報。八十年代中期到美，初任舊金山世界日報社工商部經理。

當時，舊金山的華文媒體有星島日報、明報、成報、新報、大公報、金山時報、中報等，且僑社幾乎都是粵語系的僑胞，台灣和大陸的國語讀者很少。董澍淼先生在如此艱困環境下，篳路藍縷，一點點從基礎做起，首先招募並訓練工商記者、業務專員；推出各種促銷營銷方案、講座活動、展銷會，依行業分別開闢專版等作法，將世界日報舊金山社業務從傳統作業轉型進入多元化的綜合行銷，拓寬了報紙業務的經營範疇，從而業務突飛猛進，終打下灣區華文廣告界的半壁江山。

一九九二年時，董澍淼升任世界日報舊金山社總經理，進而在印刷、發行諸多方面都作了積極的改革，帶動世界日報衝破藩籬，一躍成為灣區華文第一大報。

一九九四年，因應加拿大市場的開拓發展，董澍淼先生奉調出任世界日報溫哥華社總經理，後於溫哥華社總經理任內退休，返回灣區過著退休生活，然不幸於日前往生。

董澍淼先生公祭儀式將於2021年7月18日上午九時三十分，假 Skylawn Funeral Home in San Mateo舉辦。

世界日報 舊金山 灣區

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