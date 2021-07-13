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灣區馬連縣Delta病例激增 疫情告急

編譯組／灣區12日電
馬連縣Dalta變種病毒病例激增，當局推出新疫情數據表嚴密監視。（Getty Images）
馬連縣Dalta變種病毒病例激增，當局推出新疫情數據表嚴密監視。（Getty Images）

鑑於高傳染性Delta變種病毒病例激增，灣區馬連縣12日推出一個新疫情數據表，協助居民追蹤當地變種病毒的活動情形。

馬連縣衛生局對新增病例進行的基因排序檢測發現，當地過去30天內七成的新增病例都是由Delta變種病毒引起。馬連縣7月9日通報了17例新增病例，創下自今年4月中旬以來最高的單日新增病例數。自加州6月15日重開以來，馬連縣新增病例不斷穩定增加，感染率從每10萬人中不到1人感染上升至每10萬人中有3.5人感染。

馬連縣衛生局局長威利斯（Matt Willis）說：「我們發現，令人擔心的變種病毒趨勢自3月下旬開始出現。我們認為，有必要讓居民了解社區中有愈來愈多更具傳染性的變種病毒正在傳播。」

官員表示，儘管馬連縣已有92%的人口已至少接種一劑疫苗，但過去一個月來的新增病例和住院人數仍不斷增加。

自6月1日以來，馬連縣因感染新冠肺炎住院的人數已有12人，其中只有一人尚未接種疫苗。馬連縣因新冠肺炎死亡的人數已顯著減少，最近一次通報死亡病例是在5月，兩名死者都未接種疫苗。

馬連縣追蹤變種病毒的新疫情數據表可追溯回今年1月1日，可清楚看見Delta病毒4月首次在馬連縣被發現以來的上升趨勢，三個月內，從占新增病例兩成大幅增加到現在占新增病例八成以上。馬連縣目前對大約一半的新增病例進行基因排序檢測。

官員指出，他們還發現了所謂的「Delta-plus」變種病毒，傳染性可能比Delta病毒還強，但現在對它的了解不多。

威利斯說：「將我們發現的資訊提供給公眾很重要，因為防疫政策可能因這些資訊發生變化，我們可能要重新考慮是否重頒口罩令和是否需要為民眾注射第三劑疫苗。」

威利斯認為，Delta病例的增加證實了加州強制K到12年級學校所有師生戴口罩的必要性。他說：「Delta病毒的傳染力已超越了其他所有變種病毒。」

變種病毒 疫苗 Delta病毒

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