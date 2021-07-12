我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美58.8%成人 完全接種疫苗

加州山火今年恐更嚴重 消防隊長：採取解決政策勢在必行

聖他克拉拉縣公辯律師卡恩 競選檢察長

編譯組／聖荷西12日電
公辯律師卡恩宣布競選聖他克拉拉縣檢察長。(臉書圖片)
公辯律師卡恩宣布競選聖他克拉拉縣檢察長。(臉書圖片)

聖他克拉拉縣公辯律師卡恩 (Sajid Khan) 宣布參選下一次聖縣檢察長選舉，挑戰已連任三次的聖縣檢察長羅森(Jeff Rosen)。卡恩所提政見強調積極強力改革，降低嚴重性刑法控訴，同時增加警察調查。明年選戰爆發時，羅森將已擔任12年聖他克拉拉縣檢察長。

卡恩近年除了批評羅森外，也與地方民權與社會公義團體結盟。卡恩立場與近年來贏得舊金山洛杉磯、費城等地檢察長職務者雷同，主張強力積極司法改革。

他說，參選檢察長主要目的是探討並解除美國系統性種族主義，以及大規模拘捕作風。卡恩強調去年夏天參加抗議明尼蘇達州警察殺害非洲裔佛洛伊德 (George Floyd) 事件，啟動參選聖縣檢察長選戰。

卡恩公開宣布參選後，羅森發表公開聲明稱，他很高興過去10年，他與地檢處團隊已創造一種全國性的典範，證明刑事改革與公共安全是相輔相成的。他說，刑事改革仍有許多地方尚待努力，地檢處已決心完成，地檢處將與社區民眾共同努力，達成公義。

羅森6月中旬所發出的競選籌款電郵指出，他期待首次競選連任面臨的挑戰，並設法區別他對處理刑事案件的平衡性作風 (balanced approach) 。羅森強調，他所將面臨的對手是「極端份子」(extremist)，他們一般對改革興趣不大，因為改革將證明他們極端黨派性的看法是錯誤的。

卡恩得到一些南灣重要公眾人物的支持，其中包括退休法官、前聖荷西警局督察高德爾 (LaDoris Cordell) 。高德爾說，地檢處過去整整一個世代的傳統是以提出攻擊性控罪，贏得對方認罪協議。卡恩是控制這種刑事風氣的最佳人選。高德爾指出，支持卡恩，並不表示否定羅森。

高德爾說，羅森提出好的控訴案，然而整個地檢處的心態就是過度控罪，同時對有色族裔提出控罪，這種心態沒多大改變。

卡恩的選戰策略追隨加州大都會區檢察長候選人的腳步。這些候選人選舉策略以改變現狀來號召支持者。如前舊金山公辯律師博徹思 (Chesa Boudin) 以轉型政見，改變懲罰性的檢察機關作風，贏得2019年舊金山地檢處檢察長選戰。另外舊金山前警長賈斯康 (George Gascón)以承諾改變刑法系統與降低坐牢機率，贏得了洛杉磯縣檢察長選戰。

現任聖縣檢察長羅森首次遇到競選連任挑戰者。(聖縣地檢處提供)
現任聖縣檢察長羅森首次遇到競選連任挑戰者。(聖縣地檢處提供)

舊金山 警察 洛杉磯

上一則

紀錄片「我們的戰爭和記憶」 聚焦灣區華裔二戰老兵

下一則

加州山火今年恐更嚴重 消防隊長：解決政策勢在必行

延伸閱讀

WSJ白宮記者將出書爆料：川普、潘斯爭執互扔紙團

WSJ白宮記者將出書爆料：川普、潘斯爭執互扔紙團
新書爆：川普、潘斯曾爭執 大聲咆哮還「互扔紙團」

新書爆：川普、潘斯曾爭執 大聲咆哮還「互扔紙團」
新書揭敗選內幕 白宮記者：川普曾讚希特勒做好事

新書揭敗選內幕 白宮記者：川普曾讚希特勒做好事
境內武裝團體被空襲 伊拉克譴責美國侵犯主權

境內武裝團體被空襲 伊拉克譴責美國侵犯主權
避詐貸罪裝失蹤 新州男嫌落網

避詐貸罪裝失蹤 新州男嫌落網

熱門新聞

加州與內華達州州界附近的395號公路旁有巨石落下。美聯社

加州灣區到太浩湖發生連續地震 強度最大5.9級

2021-07-09 11:55
嫌疑犯黃德忠（Dezhong Huang，音譯）墜樓現場。（讀者提供）

舊金山華埠砍人墜樓案 女子被砍20多刀幾乎被殺

2021-07-08 00:30
聖巴布洛灣東兄弟島旅館管理員年薪14萬元，被稱為夢幻工作。（電視新聞截圖）

年薪14萬 舊金山這個小島「夢幻工作」再度招聘

2021-07-10 17:11
曾爍為人樂觀開朗，喜歡攝影。在2019年12月31日的搶劫案中不幸遇害。（曾爍親友供圖）

華人工程師曾爍命案 辯方欲做無罪辯護 法官3次打斷

2021-07-07 02:16
灣區過去一周delta病例激增，9日被聯邦列入重點觀察名單中。（Getty Images）

Delta病例激增 灣區被聯邦列入重點觀察名單

2021-07-10 02:20
穿著螢光色制服的人白天來到謝小姐家門口。（視頻截圖）

金山華人住址疑遭盜用 竊賊日夜偷信 影像曝光

2021-07-07 00:32

超人氣

更多 >
傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了
維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力
歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭

歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭
海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣

海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣
劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了

劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了