聖他克拉拉縣公辯律師卡恩 競選檢察長

公辯律師卡恩宣布競選聖他克拉拉縣檢察長。(臉書圖片)

聖他克拉拉縣公辯律師卡恩 (Sajid Khan) 宣布參選下一次聖縣檢察長選舉，挑戰已連任三次的聖縣檢察長羅森(Jeff Rosen)。卡恩所提政見強調積極強力改革，降低嚴重性刑法控訴，同時增加警察 調查。明年選戰爆發時，羅森將已擔任12年聖他克拉拉縣檢察長。

卡恩近年除了批評羅森外，也與地方民權與社會公義團體結盟。卡恩立場與近年來贏得舊金山 、洛杉磯 、費城等地檢察長職務者雷同，主張強力積極司法改革。

他說，參選檢察長主要目的是探討並解除美國系統性種族主義，以及大規模拘捕作風。卡恩強調去年夏天參加抗議明尼蘇達州警察殺害非洲裔佛洛伊德 (George Floyd) 事件，啟動參選聖縣檢察長選戰。

卡恩公開宣布參選後，羅森發表公開聲明稱，他很高興過去10年，他與地檢處團隊已創造一種全國性的典範，證明刑事改革與公共安全是相輔相成的。他說，刑事改革仍有許多地方尚待努力，地檢處已決心完成，地檢處將與社區民眾共同努力，達成公義。

羅森6月中旬所發出的競選籌款電郵指出，他期待首次競選連任面臨的挑戰，並設法區別他對處理刑事案件的平衡性作風 (balanced approach) 。羅森強調，他所將面臨的對手是「極端份子」(extremist)，他們一般對改革興趣不大，因為改革將證明他們極端黨派性的看法是錯誤的。

卡恩得到一些南灣重要公眾人物的支持，其中包括退休法官、前聖荷西警局督察高德爾 (LaDoris Cordell) 。高德爾說，地檢處過去整整一個世代的傳統是以提出攻擊性控罪，贏得對方認罪協議。卡恩是控制這種刑事風氣的最佳人選。高德爾指出，支持卡恩，並不表示否定羅森。

高德爾說，羅森提出好的控訴案，然而整個地檢處的心態就是過度控罪，同時對有色族裔提出控罪，這種心態沒多大改變。

卡恩的選戰策略追隨加州大都會區檢察長候選人的腳步。這些候選人選舉策略以改變現狀來號召支持者。如前舊金山公辯律師博徹思 (Chesa Boudin) 以轉型政見，改變懲罰性的檢察機關作風，贏得2019年舊金山地檢處檢察長選戰。另外舊金山前警長賈斯康 (George Gascón)以承諾改變刑法系統與降低坐牢機率，贏得了洛杉磯縣檢察長選戰。