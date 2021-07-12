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紀錄片「我們的戰爭和記憶」 聚焦灣區華裔二戰老兵

記者李榮／灣區報導
103歲的Tow Lew上個月剛去世，他是片中採訪年齡最大的二戰華裔老兵。（周敏提供）
103歲的Tow Lew上個月剛去世，他是片中採訪年齡最大的二戰華裔老兵。（周敏提供）

代表美國參加第二次世界大戰的華裔士兵不少，但已經逐漸凋零，很多文史學家都希望能記錄該段歷史。由華人紀錄片導演周敏等人拍攝的「我們的戰爭和記憶⎯ 第二次世界大戰中緬印戰區的華裔士兵們」的紀錄片，講述灣區的四名華裔士兵在第二次世界大戰的中國-緬甸-印度戰區出生入死的故事。影片在今年正式推出，也是第一部完整聚焦灣區華裔二戰老兵的紀錄片。

片中四人分別是來自聖荷西老中國城海蘭維爾的容兆珍（06/16/1912-10/26/1987）、屋崙中國城的林華健（Harry Lim， 11/14/1924⎯），舊金山中國城的黎玉榮（Weng Lai， 01/27/1925⎯) ，以及17歲時從中國來美的Richard Wong（07/20/1922⎯）。

黎玉榮家中共有兄弟四人，其中三人都參加了二戰。（周敏提供）
黎玉榮家中共有兄弟四人，其中三人都參加了二戰。（周敏提供）

片中主角之一林華健，是在1943年5月收到以羅斯福總統之名發布的徵兵函，當時他還不到19歲。母親聽說兒子要赴中國參戰，傷心不已。林華健和Richard Wong在美國接受軍事訓練後，被編入空軍第14大隊407空中服務中隊，開赴中緬印戰區，擔任「飛虎隊」戰機的電氣工程師。Richard Wong擔任戰機的修理技師。

林華健後來又擔任了飛行員，曾獨自駕駛飛機，九次飛越著名的駝峰航線，「1945年戰事結束後，他回到屋崙家中時把全家人驚呆了，特別是他的母親。因為，母親早以為這個兒子再也回不來，早把他的衣服送了人。」

黎玉榮兄弟三人都參加了中緬印戰區的戰事，其中二哥在一次執行任務途中飛機失事犧牲。...
黎玉榮兄弟三人都參加了中緬印戰區的戰事，其中二哥在一次執行任務途中飛機失事犧牲。（周敏提供）

另一位主角黎玉榮當年收到徵兵函時剛從舊金山一所高中畢業。在接到命令從印度開拔中國的途中，他的一位兄弟在渡河時溺水。水性極好的黎玉榮雖然努力，但沒能救活這位兄弟，這事至今仍讓他不能釋懷。黎玉榮與二哥同在空軍第14大隊第555服務中隊服役，家中共有兄弟四人，其中三人都參加了二戰。

周敏介紹，這應是第一部講述灣區的華裔士兵參加二戰的紀錄片，「在參加二戰的約兩萬多名華裔士兵中，絕大部分的故事從來沒有被講述過。這2萬多名華裔士兵分布在美軍海、陸、空各個部隊，遍布各個兵種。在他們響應羅斯福總統為自由而戰的號召，紛紛應徵入伍時，由於1882年通過的「排華法案」影響一直持續到1943年，大約有40%應徵入伍的華裔青年還沒有資格成為美國公民。」

周敏指出，這些參加過二戰的華裔士兵們年事已高，不少人已經去世。拍攝這部紀錄片就像一場與時間的賽跑，據估計2萬多華裔士兵中只剩約300多人在世，「拍攝過程中我非常感動的兩個場景，一是已經96歲的林華健站在屋崙中國城的街道上，回憶當年參戰時的經歷說，因為戰事保密的原因，他寫給家人的信總是要被審查，而他也隨著部隊到處遷移，他從來沒有收到過家人的信件。另一幕則是在舊金山中國城的聖瑪麗廣場上，95歲的老兵黎玉榮拿著粉筆，在紀念逝去的華裔士兵的銘牌上標記出四個名字，那是他的二哥和他的戰友，以及後來的妻兄。」

林華健曾獨自駕駛飛機，九次飛越著名的駝峰航線。（周敏提供）
林華健曾獨自駕駛飛機，九次飛越著名的駝峰航線。（周敏提供）

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