疫情改變生活…「舊金山是我唯一想留下的地方」

科技化和貴族化讓許多人心中的舊金山正在消失中。（Getty Images）

SFGATE專題記者羅勃森（Michelle Robertson）表示，有一段時間，她一直想了解，為何舊金山 人對人們離開舊金山的故事如此感興趣，最明顯的答案是他們自己也想離開。不過，羅勃森認為這裡面還有更深的含意。

羅勃森指出，舊金山對「普通人」愈來愈不友好，一房公寓中位數月租高達2695元，年收入低於9萬7000元的四口之家被視為低收入戶，「普通人」在這座城市很難長期生存。

羅勃森認為，人們對離開舊金山的故事感興趣，來自於健康的「苦澀堆積」，苦於自己無法留在這裡，苦於沒有能力在這裡買房扎根，苦於他人不受慣性影響、認清事實、說走就走。然而，許多人仍然選擇留下。

由紀事報出版社（Chronicle Books）出版的「金門大橋 盡頭」（The End of the Golden Gate）一書，集結了包括韓裔喜劇演員趙牡丹（Margaret Cho）、作家韓德勒（Daniel Handler）和提伊（Michelle Tea）等人的文章，有些文章十分有趣，有些賺人熱淚，有些具有煽動性，但大部分都提出了這個問題：既然我們都心知肚明，為何還要留在這裡？

羅勃森認為，喜劇演員貝爾（W. Kamau Bell）的文字點出許多舊金山人現在的心境：這座城市永遠不會再像過去一樣。天哪，你已經錯過了。我必須提醒你，它永遠不會再像我剛到這裡時那麼酷、生活成本那麼低、那麼反主流。

童年在舊金山度過的羅勃森表示，她出生在達康熱潮（Dot Com）初期，對舊金山的記憶都是美好的，例如，在舊金山購物中心購買返校服裝、在市場街上向小販買椒鹽餅（pretzel）、和最好朋友的阿姨在米慎區Muddy Waters咖啡 店買咖啡喝。她認為，舊金山對每個人來說都是一個獨特的珠寶盒，裡面裝著許多個人的記憶寶石，我的舊金山絕對不會是你的舊金山，這正是舊金山讓人眼花繚亂又瘋狂的地方。

然而，作家們都認同，科技、資本主義和李孟賢（Ed Lee）的稅法讓舊金山發生了明顯的變化，這些變化讓他們感到憂鬱，渴望回到科技化、貴族化之前的舊金山。

凱優提（Peter Coyote）說：「舊金山太貴了，富裕得太單一化。科技財富和權力已將它變成無情者聚集的地區。」

羅勃森表示，她在閱讀「金門大橋盡頭」時心中不斷在想：人們正在離開這座城市，科技正在改變它，所有的藝術家都走了，我們現在該往何處去？

前陣子剛從洛杉磯搬回舊金山的羅勃森說，舊金山起伏的地形是她最懷念的事物之一，她現在的住處位於山坡下，走出大門可以看到整座城市在夕陽中閃閃發光。她說，這裡仍有魔法。

羅勃森的結論是，如果人們想離開，就讓他們離開吧，對她而言，舊金山是她唯一想留下的地方。