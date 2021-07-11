疫情改變生活…加州夢還在 疫下未見出走潮

聖地牙哥加大最新研究結論顯示，加州沒有出走潮。(美聯社)

儘管加州首度開始有人口流失的紀錄，並有報告顯示有知名企業與居民紛紛離開加州，但聖地牙哥 加大最新研究報告做出結論竹認為，加州並沒有出走潮。

聖地牙哥加大日前公布的報告，針對超過3000名居民進行調查，發現有23%的受訪者正認真思考離開加州，略少於2019年民調的24%。另外，有26%受訪者有考慮搬出，也低於2019年調查結果的28%。若以地區來看，僅有19%灣區 居民認真思考離開加州，低於洛杉磯的22.4%、中谷地區29%、以及北加州除了灣區以外的其他地區的37%。聖地牙哥與橘縣居民考慮搬離加州的比例最低，僅有16.7%。

聖地牙哥加大政治科學系主任庫瑟(Thad Kousser)表示，儘管有不快樂加州人出走加州的說法存在，研究顯示，加州人口實際上並未發生出走潮。

大部分首訪的加州居民表示，他們仍相信「加州夢」。其中，又以年收入超過15萬元的居民的想法最為正面積極，有78%受訪者認為「加州夢可以實現，就像我一樣」(California Dream works for people like me)，59%受訪者相信，加州是更適合現今孩童居住之地。中等收入5萬至9萬9999元之間受訪者，想法則最不樂觀。

不過，由企業支持組成的「灣區委員會」(Bay Area Council)所做的另一項調查發現，有較高比例灣區居民希望離開。調查針對1000名灣區居民進行投票調查，發現有47%受訪者計畫於未來幾年離開灣區、88%受訪人士計畫離開加州。

其他加州大學 的相關研究，則不支持加州人口外流的說法。根據洛杉磯加大公布人口調查報告，儘管自2012年以來至2019年，搬離人口有所增加，但占人口比例與2000年中旬相似。25-39歲美國人的移動比例，是較年長人口的兩倍。

第三項有關人口遷移的調查，是追蹤消費者信用資料的報告，研究發現，在疫情期間「沒有證據顯示明顯出走」(no evidence of a pronounced exodus)。雖然舊金山有大量人口搬離，其中有三分之二搬遷者留在灣區、80%留在加州各地。