疫情改變生活…混合工作模式 灣區交通恐更惡化

各界擔心，混合工作方式恐使灣區交通更形惡化。(圖取自臉書)

Adobe與Google 本月將重啟灣區 辦公室，Saleforce、臉書、Uber則已開放員工返回辦公室。大部分科技公司都宣布啟動後疫情 時期的「混合式」(hybrid)職場模式，讓員工可一周內在家上班幾天。但也明確表示，走出疫情之後，有大量員工將重返辦公室。各界擔心，灣區交通恐將惡化。

山景城市長龜井(Ellen Kamei)表示，沒人想回到過去的交通狀況。灣區已有大型公司重啟辦公室，但部分公司仍在制定計畫。「灣區委員會」(Bay Area Council)上個月針對226家當地公司進行調查，有近60%公司表示，仍未有員工回到辦公室，但有90%公司說，考慮在10月之前讓員工重回職場。Linkedln、Intuit計畫於9月之前，分別有30%、50%員工重返山景城辦公室。受訪公司表示，他們達到穩定「新常態」(new normal)的時間，需要三至12個月。

疫情前，灣區是美國通勤交通最糟糕的地區之一，高速公路可因單一車禍而癱瘓。疫情爆發後，通勤人數減少，交通壅塞情況減低。但是，公共政策非營利機構「SPUR」政策長喬瑟夫維茲(Nick Josefowitz)指出，由於部分公共交通路線減少、乘客對感染病毒的擔憂，單獨駕車的人增加，海灣大橋尖峰時間的交通阻塞情況，比疫情前更嚴重。疫情期間，許多人自城市出走到郊區，導致通勤者無法在特定時間回到辦公室，往返時間加長。

喬瑟夫維茲認為，對大型公共交通系統來說，真正的風險是需要多年時間，才能恢復服務水平。單獨駕駛習慣養成，公共汽車也會陷入堵塞車流。

雲端大廠VMware正在調整員工工作彈性，資深人事副總裁朗恩(Rich Lang)指出，有60%員工表示希望混合式辦公、30%期望完全遠距上班。主管正與團隊討論確定辦公室時程，工作時間表將會是彈性的。

政策專家奧布拉諾維奇(Kelly Obranowicz)認為，辦公靈活性若被廣泛採用，灣區並非每個雇主都有朝九晚五的員工到辦公室上班，有助降低交通量。此外，Google交通車將於本月重開，VMware與其他公司也提供交通補貼，鼓勵員工乘坐公交、共乘或騎自行車通勤上班，可舒緩交通堵塞情況。