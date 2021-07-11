疫情改變生活…職場新規則建立 恐持續多年

學者認為，疫情正在對職場進行破壞、創新、建立新現實。(美聯社)

新冠疫情 以來，企業面對挑戰，也讓職場規則被迫調整，以適應新現實。柏克萊加大 商學院資深講師巴赫瑞米(Homa Bahrami)表示，儘管疫情已舒緩，但職場運作不會馬上返回正常。16個月的疫情破壞了一些舊規則，也建立一些新規則，其所散發的能量將持續多年。

巴赫瑞米指出，部分員工目前不想返回工作職場，但雇主不見得完全同意。職場型態變化，將觸及企業各辦公室到公司總部，影響求職、聘任、時程安排、創造性合作、實體工作場所、管理風格，以及環繞工作內外的所有生活面向。

疫情前，生活充滿時程表，把孩子送到學校、放學有人接送，大人才可以上班。現在，工作融入生活。一群年輕家庭工作者認為，不必上下班通勤，可抽出時間與孩子共度美好時光，夜晚工作更加適合。

但也有些人想返回辦公室。他們說，通勤時間可以讓心情轉換，工作與生活應區隔。千禧一代工作者想念在辦公室的社交活動、午餐休息與同事慢跑、下班和同事聚會。有大型軟體公司主管表示，他的創造力的最大工具，是辦公室裡的「白板」，邀請團隊加入討論，集思廣益，解決問題。這些，都無法在Zoom上做到。

巴赫瑞米指出，可考慮施行混合家庭辦公室工作時間表與更大的員工自主權，但改變相當巨大。現已無法完全回到疫情前的做法，員工經歷過了在家工作的靈活度，數位化步伐也加快了。在企業裡，公司擁有人與主管們期待每個人朝同一方向邁進，設法適應所有不同偏好。

每家公司的理念與公司政策都不同。例如推特這樣的公司，沒人需要回到公司，但也可選擇回辦公室。巴赫瑞米補充說，不要以為回到辦公室與主管擦肩而過，會有助升遷，因為公司不會因此區別辦公室上班與遠距辦公者的兩者不同。

但像亞馬遜等公司，則希望回到以辦公室為中心的文化，認為這樣更容易合作、創新、腦力激盪、建立感情與文化的連結。Google與蘋果則介於中間位置，屬於混合工作型態，每周至少有3天到辦公室，因為他們已在矽谷 園區創造了良好工作環境，員工面對面時間可最大程度減少對公司文化認同的淡化，並建立信任與合作。