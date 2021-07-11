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雙十國慶籌備會 分配工作、頒發僑務聘書

記者李怡／舊金山報導
賴銘琪為今年新聘和續聘的僑務人員頒發聘書。（記者李怡攝）
賴銘琪為今年新聘和續聘的僑務人員頒發聘書。（記者李怡攝）

中華傳統文化協會聯合舊金山灣區僑學各界，7月10日，在金山國父紀念館舉行中華民國110年雙十國慶籌備委員會第一次會議。出席會議的有僑社名譽顧問、顧問和各僑社共同主席、總幹事、以及各項活動籌備小組成員。會上就雙十國慶活動的內容、工作人員分配、活動捐款事宜，以及下次會議的時間地點進行了討論。

會議由僑社總幹事周達昌主持，台北駐舊金山經文處賴銘琪處長致辭，灣區僑社各共同主席也相繼發表講話。林炳昌表達了對疫情之後的雙十國慶活動的祝福，也向僑社對本次活動的支持表達感謝。

會議召開期間，賴銘琪還為今年新聘和續聘的部分金山僑務人員頒發了職務聘書。會上也選出趙川三出任下一屆中華傳統文化協會的會長。

僑界慶祝雙十國動已經有上百年的歷史，自1911年中華民國建國之後，從未間斷。因為疫情並沒有完全結束，還是要遵從加州政府的規定，所以不會舉辦大規模的遊行活動，但是依然會在聖瑪麗公園舉辦莊嚴肅穆的升旗典禮。同時會在國父紀念館舉辦一個慶祝大會和孫中山先生事蹟展覽，時代歌曲演唱，以及邀請僑團一同參與的全僑公宴。

金山國父紀念館董事長鍾維君表示，孫中山先生當年以舊金山為革命的基地，這一段情誼，傳統僑社念念不忘，所以每年到雙十節的時候，他們仍然會堅持辦慶祝活動，紀念孫中山先生的革命精神，追隨他的民主自由理念。

雙十國慶籌備委員會第一次會議與會代表和嘉賓。（記者李怡攝）
雙十國慶籌備委員會第一次會議與會代表和嘉賓。（記者李怡攝）

舊金山 疫情 灣區

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