柯志恩金山華埠演講 談台灣疫苗與公投

柯志恩拜會秉公堂。（記者李怡攝影）

中國國民黨 副秘書長柯志恩訪問舊金山，7月10日在華埠國父紀念館發表關於國民黨目前所處環境的主題演講。

柯志恩描述，目前台灣 內部面臨三個情況。首先，是關於新冠疫情的疫苗問題。她說道，目前台灣疫苗的完整度如何還不知道。所以目前國民黨不管是在立法院還是黨中央，最重要的角色就是不斷呼籲執政黨，無論用任何的方法讓大家知道，台灣需要疫苗，這是到目前為止，整個公衛最大的重任，切實的情況就是急需疫苗。

第二件事情，她提到，也跟海外所有黨員最有關係，並與整個公投 綁在一起的，是關於黨主席的選舉。因為根據台灣當局的規定，所有的選舉都要在風險等級在二級以下，才可進行全體公民的投票活動。

第三件事情就是要面對12月18日的公投。她說，這次公投與之前大不一樣，是在沒有其他選舉的情況下進行，這個難度是非常高的，這可能是對目前執政黨的一次不信任投票。某種程度上，公投除了表達了人民的心聲之外，也希望透過公投讓民主的意志能夠更加的突顯出來。

在會上，柯志恩一再強調，國民黨的立場是親美合日擁中，絕對不是跟美國抗衡。柯志恩對與會的各位常委和委員對國民黨黨內事務的付出和關心表達感謝。

會議結束前，柯志恩與現場嘉賓作了問答互動。

演講結束後，柯志恩隨即前往拜會秉公堂。她說道，感謝秉公堂長期以來對自由民主精神的追隨和支持，今天來也是想跟大家互動，聽聽大家的聲音。