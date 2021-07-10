科技人紛歸位 矽谷車潮漸多 回到「塞車通勤生活日常」

矽谷各大科技業陸續召回員工上班，路上車流量大增，且公司停車場也開始愈來愈多車。（記者江碩涵／攝影）

矽谷 施打疫苗的比率高，不少科技大廠公布9月返回公司上班的政策。過去一年因疫情 在家工作的科技人士，已開始陸陸續續回到公司上班。科技人士嘆，又要開始回到塞車通勤的「矽谷日常生活」了。

Google 日前表示，將於7月12日開始恢復員工巴士，員工可自願返回灣區辦公室和校園，也替9月全面重新開放做好準備。這是自疫情以來，Google員工首度能夠再次在辦公室工作。Google表示，雖然公司不要求返人員接種新冠疫苗，但沒有接種或拒絕說明的員工必須戴上口罩，並每周接受冠狀病毒測試。

華裔Google員工劉亮語表示，其實公司內部已有不少部門現在都必須回公司上班了，一些部門是要求每周進去兩天，有些是要求開會時進去就好，看部門決定。不過大部分員工都陸續回到公司上班，因為許多測試或模擬產品都得在公司完成，而公司同事大部分都戴著口罩。

蘋果電腦的員工也大多數都已回去上班。華裔蘋果電腦員工黃仁輔說，早在6月時，公司就有不少部門要求員工回到公司上班，且公司的餐廳也已開始營業，公司停車場往往都是滿的。雖然他的部門僅要求9月開始一周只要回去公司上班三天，但往往有與其他部門的協調會議，仍得常常進公司開會，且一開會就是開到傍晚6、7時，已經與以往上班時間差不多。

華裔科技業人士李昭倫說，他在台灣設在矽谷的某科技大廠上班，早從2020年7月開始，就恢復正常上下班，且公司主管也會「盯著看」哪些員工沒有到公司，幾乎早了其他科技業一整年就已經回到公司上班了。所以對於9月恢復正常上班「無感」。他表示，唯一比較「有感」的是，路上車子又變多了。

他說，去年疫情的確路上的車流少許多，隨著疫情減緩、科技業召回員工上班，路上車流量大增，且公司停車場也開始愈來愈多車，顯示各公司的確都開始要求員工回去上班。101、880高速公路傍晚時分也時常大塞車，矽谷彷彿已經回到沒有疫情的「日常生活」。