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熱浪周末到 自家後院泳池成避暑、聚會好地方

記者江碩涵╱南灣報導
周末熱浪到，華人家庭有游泳池，成為避暑聚會好地方。（記者江碩涵／攝影）
周末熱浪到，華人家庭有游泳池，成為避暑聚會好地方。（記者江碩涵／攝影）

本周末灣區迎來一股高氣壓，又將有熱浪侵襲，東灣等內陸地區可能破百度，南灣也將有90幾度高溫，加上全加州面臨限水等問題，不少灣區家庭都在進行周末避暑計畫。南灣台裔人士李馬修說，以前覺得家裡有泳池是個負擔，不僅要負荷水費、維護費，且在後院也占了不少土地面積。不過今年以來熱浪連連，不少朋友家庭每逢熱浪就來家裡游泳，且大家都對泳池設施讚不絕口，家裡有泳池反而成了優點。

州長紐森（Gavin Newsom）8日才呼籲居民自動節約用水15%，少澆花、洗車，主要原因就是美國西部各州乾旱嚴重，水庫有見底的危機。李馬修說，許多人認為泳池很耗水，等住到家裡有泳池的房屋時才發現，其實耗水量還好，因為泳池的水只要放一次就好，每天都固定時間啟動濾水器濾水，每雙周固定時間將水放滿到水位上即可。

他表示，目前雙月水費約180元，但其中服務費就占了80元，所以真正的水費約100元。比起以前租在公寓時每雙月50元左右的確貴了一倍以上，不過獨棟屋本來用到水的地方就較多。

李馬修表示，原本去年搬進有泳池的房屋後，覺得泳池很雞肋。但因為南灣房地產飆漲，房屋釋出量太少，實在也無所選擇。沒想到今年夏天開始，熱浪一波接著一波，許多朋友主動來家裡玩，主要原因就是疫情期間不敢去公立泳池，跑一趟海邊也勞師動眾。到朋友家中的泳池玩，方便、安全又達到聚會目的。

南灣華裔民眾周凱因表示，他自己家裡沒有泳池，但為了草皮澆水，每雙月水費也高達190元。且聖荷西水公司的水費每季都在漲價，漲價理由千百種。南灣居民已經為了水資源要付出高額費用，如今州政府還要求限水，實在不滿州政府的無所作為。

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