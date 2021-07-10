CDC指南：教室內免戴口罩 灣區華裔家長不安

加州仍對學校重新開放採取更嚴格的方法，並繼續要求所有學校的人們，在室內都得戴口罩。（本報檔案照）

聯邦疾病管制暨預防中心（CDC）9日公布最新的校園防疫 指南，敦促學校今年秋天完全重開，已接種新冠疫苗 的學生及老師，在學校建築內可不戴口罩 。許多華人家長看到這項指南都相當緊張。金寶市華裔媽媽李玉萍說，她仍會要求小孩一定要戴著口罩上課，倘若學校不認真防疫，考慮讓孩子再回到防疫較嚴格的私立學校上課。

根據CDC最新指南，12歲以上青少年已可接種新冠疫苗，但疾管中心並未建議學校強制規定老師或學生必須施打疫苗，但只要是接種過疫苗的學生及老師，在學校建築內可不戴口罩。雖如此，但加州仍對學校重新開放採取更嚴格的方法，並繼續要求所有學校的人們，在室內都得戴口罩。

加州公衛廳聲明，加州將繼續要求在學校的室內必須戴口罩，且許多公立學校無法實施保護措施，也因此在校內仍得讓學生保持至少三呎的距離。灣區各學區也開始陸續針對口罩令而發布最新的校園指南，不過是否要求學生戴口罩，仍引發校方、老師及家長的各方爭論。

加州衛生與公共服務廳長加利（Mark Ghaly）表示，戴口罩是一種簡單又有效的防疫措施，也不會影響到實體授課。尤其學生們在學校中，不應該受到有沒有施打疫苗、有沒有戴口罩的差別與歧視，應一視同仁，並營造一個和平的環境。

李玉萍說，去年底就因為公立學校防疫措施做得不好，加上學校採混合課程，讓家長感到進度混亂，因此將孩子轉往私立學校。私立學校不僅安排每個學生桌椅都有隔板擋著，且也要求學生及老師全程戴著口罩。如今因為疫情轉好，因此決定讓孩子今年秋季班轉回公立學校上課，沒想到又看到CDC發布的可以不戴口罩的指南。

她表示，雖然新冠病毒不太攻擊年幼的小孩，但現在有各種新型的變種病毒。且年幼的小孩很有可能將病毒再次傳播回家中，即便成人施打過疫苗，仍有可能受到變種病毒的攻擊。倘若公立學校真的沒有全面要求老師、學生戴口罩，考慮將孩子再次轉回私立學校。

南灣家長張妍蕙表示，自己的孩子現在在上幼兒園（Preschool），幸好老師和小孩都全面戴口罩，畢竟5歲以下的孩子都沒有打疫苗，支持學校全面戴口罩，持續做好防疫措施，才能讓家長安心。