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年薪14萬 東兄弟島夢幻工作再度招聘

編譯組／灣區9日電
聖巴布洛灣東兄弟島旅館管理員年薪14萬元，被稱為夢幻工作。（電視新聞截圖）
聖巴布洛灣東兄弟島旅館管理員年薪14萬元，被稱為夢幻工作。（電視新聞截圖）

這份工作被稱為「夢幻工作」（dream job），負責管理聖巴布洛灣（San Pablo Bay）東兄弟島（East Brother Island）上的一間小旅館，上次招聘時曾引起全球媒體關注。現在，這份特別的高薪工作又再度進入就業市場。

這份工作吸引人的地方包括高達14萬元的年薪（含住宿和醫療福利），和可以住在全球首屈一指的旅遊聖地舊金山灣的私人島嶼上。

東兄弟島是列治文市沿岸莫拉提岬（Point Molate）附近一個奇特的石丘，矗立在分隔舊金山灣和聖巴布洛灣的海峽中，從列治文大橋（Richmond Bridge）上可以看到。東兄弟島上有一座建於1873年的燈塔，是一棟芥末色的加州維多利亞式建築，1980年開始成為民宿早餐旅館（bed-and-breakfast），由一個向海岸防衛隊（Coast Guard）租用島嶼的非牟利組織經營，民宿的任務就是為燈塔賺取維修保養費用。

不過，從招聘廣告內容可以看出，這份工作不是每個人都能勝任。首先，這份工作不是找一名管理員，而是找「一對」管理員來分擔工作。這對管理員的工作包括宣傳旅館、管理櫃台和禮品店日常營運、每天為10位客人準備兩頓飯菜，和負責所有清潔事務。一名管理員必須擁有海岸防衛隊船長執照，以便接送遊客往返島嶼，另一名管理員必須擁有襯得起旅館每晚至少345元房價的「高品質廚藝」。

上一次獲得這份工作的是丹斯（Tiffany Danse）和華特森（Tyler Waterson），他們的描述讓這份工作聽起來比較像是奉獻。舊金山紀事報（Chronicle）記者費德柏格（Sarah Feldberg）2019年在報導中說：「華特森估計，他們每周工作80到90個小時。」

東兄弟島面積只有四分之三畝大，沒有無線網路，也沒有電視，靠雨水收集系統和紅木箱收集用水。由於管理員拿的薪水是旅館利潤的百分之一，這讓這份兩年合約的工作帶點賭博色彩，尤其是在疫情時期，這個旅館在疫情期間一直都是關閉的。

旅館 舊金山 疫情

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