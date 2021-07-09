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屋崙市府提議 運動家新球館建濱水公園

記者劉先進／屋崙報導
屋崙提出運動家新球館的建議方案表示，預計將是職棒大聯盟體育設施中，最大的一筆私人投資。（取自運動家官網）
屋崙提出運動家新球館的建議方案表示，預計將是職棒大聯盟體育設施中，最大的一筆私人投資。（取自運動家官網）

拖延數年還未開工的屋崙運動家（A's）職棒隊新球館，終於有新消息。市長薛麗比透露，市府已提出在屋崙港霍華德碼頭（Howard Terminal）打造新球館的建議方案。希望運動家和市府簽署有約束力的不得搬遷協議，保證球隊留在屋崙。球館將位於碼頭一個濱水高架公園內，預計將是職棒大聯盟（MLB）體育設施中，最大的一筆私人投資。15%的計畫內住房單位為可負擔住房。

屋崙提出運動家新球館的建議方案表示，球館將位於一個濱水高架公園內。（取自運動家官...
屋崙提出運動家新球館的建議方案表示，球館將位於一個濱水高架公園內。（取自運動家官網）

運動家新球館建設可謂一波三折。前不久職棒大聯盟表示，運動家將探索搬遷到其他城市的可能性。球隊此舉意在逼宮，要求屋崙政府官員盡快開綠燈批准球館建設計畫。此前，金州勇士、美式足球隊突襲者（Raiders）先後離開屋崙。若運動家也搬走，屋崙將再也沒有大聯盟頂級體育球隊。

薛麗比說，新的發展協議，將保護納稅人，確保運動家繼續紮根於屋崙，並創造一個變革性的海濱計畫，造福子孫後代。

市府建議的方案核心，是想球隊和市府簽署有約束力的不得搬遷協議，保證球隊留在屋崙。球館位於霍華德碼頭的一個私人出資的濱水公園中。薛麗比形容這是一個壯觀的高架公共公園，這將涉及到美國迄今為止在職棒大聯盟體育設施中，最大的私人投資。

屋崙市府提出，希望新球館計畫對財政負責，保護納稅人。利用對運動家的特別評估，將基礎設施融資區的使用僅限於球館現場。屋崙希望使用球館的地稅，來資助公共基礎設施和社區福利，而不會使市或縣的一般資金面臨風險，也不增加任何人的稅收。

預計建設計畫將產生大量稅收，地稅將用於資助急需的安全、交通、公共公園和可負擔住房的改善，以及每年額外的1500萬的淨稅收，用於其他城市需求。市府還希望計畫為周邊社區帶來巨大的收益。比如，15%的計畫內住房單位為可負擔住房，設立5000萬的反流離失所基金。希望工會和計畫創造2萬5000個建築就業機會和7000個全職工作。

屋崙市府還建議，新球館計畫要保護港口，包括保護港口的交通安全、基礎設施和海港相容措施，以確保球館不會影響港口的海港業務。屋崙港委員會此前已一致批准，港口與運動家簽訂的建設濱水公園的風險投資協議。希望在7月20日的市議會特別會議上，能批准協議。

屋崙 投資 勇士

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