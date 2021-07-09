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美中之間 從乒球到籃球

劉玉昕

NBA總冠軍賽開打前，聯盟總裁蕭華在媒體會上談了與中國的關係。話涉敏感，中國網民也迅速作出回應。

蕭華說，很難將NBA與美中間更大範圍的紛爭分隔開來，特別在目前兩國政府緊張關係持續時。他強調，會繼續推動NBA在中國的發展，因為通過體育以及教育、文化等交流，可以幫助美中兩國人民相互了解，畢竟，「我們都是人類，我們之間存在許多共通點。」

不過，蕭華明確表示，NBA是美國公司，將遵循美國政府政策，「不會以任何方式祝福（blessing）中國目前正在發生的一切」。

不祝福，是因為不認同，這很傷一些中國網民的愛國感情，「賺中國錢還罵中國，態度這麼囂張？」紛紛要求停止轉播，並以惡毒的種族仇視語言辱罵球員。

NBA在中國有八億多球迷，是最多人喜歡的運動項目，但國人一直是帶著愛恨交雜的複雜心情看球的。

2019年，香港民眾上街示威，遭警察嚴厲鎮壓。時任火箭隊總經理的莫雷推文，支持示威民眾：「為自由而戰，與港人站在一起！」立即觸怒了中國人敏感的民族主義愛國情懷，全網抗議。多家運動用品企業中斷了與火箭及NBA的合作，央視體育也馬上中止轉播合約，舉國一致要求莫雷道歉，敦促火箭解除其職務。

NBA職籃，與其他大聯盟一樣，歷來很「政治」。凡涉種族、性別等爭議，如「黑人的命也是命」、疫情中對亞裔仇視攻擊，都可聽到NBA的聲援。川普四年，沒少被勇士教練柯爾批評嘲諷。這是職業球隊與球迷的一種互動，也是言論自由下的平常事。但在中國球迷眼中，莫雷挺港推文，是「挑戰中國國家主權和社會穩定」，是對中國人的不敬。

莫雷沒有道歉，火箭也未將其解職，但此次風波的確給NBA潑了一盆冷水，收入損失事小，但擴展NBA全球版圖、做體育大使促進各國交流，並非易事。

一波未平，一波又起。2020賽季，央視恢復有限轉播，但又發生了NBA中國籃球學校爭議。媒體披露，NBA在新疆的籃球學校，設在穆斯林拘留營附近，青少年學員不僅受體罰，還被迫接受洗腦。有議員要求NBA就此事作證，但聯盟宣布，已經結束了與該籃球學校的關係。

蕭華不祝福言論，也是間接對上述一系列事件的回應。

球是圓的，球場卻是方的。大家可欣賞同一場比賽，但未必能分享共同的價值。當年，小小乒乓球無意間解凍了美中數十年的冰封隔絕，如今，更多人愛看的籃球，卻不幸要在兩國關係的風雨中起落沉浮。

中國 NBA 美國

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