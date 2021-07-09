灣區2縣未接種第二劑疫苗人口多 研究：易染delta病毒

加州和灣區未接種第二劑疫苗人口多，Delta病毒病例恐怕會繼續增加。（Getty Images）

8日在「自然」期刊（Nature）上發表的研究報告指出，面對Delta變種病毒，輝瑞 （Pfizer）或AZ單劑新冠疫苗 或自然感染過新冠病毒幾乎不具任何保護力。

法國巴斯德研究所（Pasteur Institute）發現，Delta病毒能夠躲避部分中和抗體，幾乎不受輝瑞第一劑疫苗或抗體威脅。然而，接種輝瑞第二劑疫苗後，人體對抗delta病毒的能力大大提高為88%，因此彰顯接種兩劑疫苗重要性。

輝瑞8日表示，他們已研發出可顯著提高免疫力的第三劑新冠疫苗，將向美國食品藥物管理局（FDA）申請緊急授權。

柏克萊加大流行病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）說：「這項研究提供的好消息是，只要完成疫苗接種，就會受到保護。」

舊金山加大流行病學家盧瑟福（George Rutherford）說：「必須強調，輝瑞或AZ第一劑疫苗成的免疫力並不足以保護人們免於感染delta變種病毒。即使先前曾感染過新冠肺炎，也必須接種兩劑疫苗。」

加州 衛生廳數據指出，傳染性比原始新冠病毒高出75%的Delta變種病毒已成為加州最主要的傳染病毒株，目前占加州新增病例的35.6%，是全面重開後使加州和灣區新增病例大增20%的主因。

5月數據顯示，美國約有10%的人沒有在建議的六周窗口內接種第二劑疫苗，加州約佔8%。灣區沒有接種第二劑疫苗的比率不一，康曲柯士達縣僅3%，但阿拉米達縣和蘇拉諾縣高達15%。

舒瓦茲柏格表示，製藥公司研發對抗Delta病毒和其他變種病毒的疫苗是好事。但在未有證據證實完成疫苗接種者免疫力會下降之前，似乎沒有必要接種補強針。

阿拉米達縣衛生局局摩斯（Nicholas Moss）8日表示，該縣新增病例和住院人數最近激增，速度之快讓人擔心。他指出，和康曲柯士達縣一樣，大部分新增病例都出現在阿縣疫苗接種率最低的地區。

摩斯建議，無論是否已接種疫苗，居民外出最好要戴上口罩，未接種疫苗者在公共的室內場所也應繼續戴口罩。