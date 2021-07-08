Delta蔓延 完成接種者也可能成為病毒載體

Delta病株蔓延，絕大多數已完成接種者需可保安全，但卻可能成為病毒載體。(NBC)

目前為止的研究發現，完成新冠疫苗接種的人，可免於新冠病毒感染所引發的重症或死亡。但公衛專家還不能確定的是，已經接種的人，會不會在感染到Delta變種病株後，自己只出現輕微病徵，但卻將新冠傳染給其他未接種者。

正因為Delta病株在洛杉磯縣案例大增，四周前還只占新增案例的5%，但到6月19日已占50%。加上洛縣 新增確診與住院病患增加30%以上，因此洛縣公衛局開始呼籲民眾，就算已經完成接種的民眾，還是應該繼續配戴口罩 。

雖然聯邦還是維持原先政策，即完成接種者免戴口罩，但正如洛縣公衛局長費若所說，Delta的傳染力還不能確定，接種完成者會不會攜帶病毒、傳染給其他人仍不得而知，「變數實在太多」。

已經完成接種的民眾，以下是六項最關心的問題：

●Delta病毒會不會演變成重症？

現有數據顯示，應該不會。洛縣450萬已經完成接種的人，新冠確診比例為0.048%，住院比例為0.0042%，死亡率為0.0004%。

●接種後還會感染Delta嗎？

疫苗沒有百分之百免疫的，因此免疫系統原本就弱的人，還是可能感染。另外，長時間與確診者密切接觸，會增加感染風險，因此室內場所仍以配戴口罩為佳。

●為何部分公衛專家還是建議戴口罩？

以色列、墨西哥的案例，與世衛組織（WHO）的建議，雖然完成接種的民眾具有抵抗力，但因為病毒仍在社群間傳染，因此為了保護他人，還是配戴口罩較優。

●美國防疫總指揮佛奇怎麼說？

國家過敏暨傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）上周表示，雖然聯邦的政策是，接種完不必戴口罩，「但是各地政府可以自行決定」，畢竟完成接種者，還是可能成為病毒的帶原者。

●其他公衛專家怎麼說？

尚無共識。部分專家認為完成接種者不必戴，但部分專家建議小心為上。

●加州 和洛縣的防疫準備如何？

聯邦疾管中心（CDC）目前將加州的社區傳染列為中度風險（moderate），每10萬人每天新增確診者為2.6 人。洛縣目前每10萬人每天新增確診者為3.8人，高峰期曾經達到150人。舊金山每10萬人每天新增確診者為2.5 人。聖地牙哥縣最低，每10萬人每天新增確診者為0.7 人。