疫情下施工 屋崙大鋪路計畫成果顯著 一年逾40哩破紀錄

屋崙市府宣布，由於必要行業的員工在疫情期間努力工作，屋崙成功延續大鋪路計畫，連續第二年打破了新的鋪路記錄，鋪設了40多哩。（記者劉先進／攝影）

屋崙 市府宣布，由於必要行業的員工在疫情 期間努力工作，屋崙成功延續大鋪路計畫（The Great Pave），連續第二年打破了新的鋪路紀錄，在2020年7月1日至2021年6月30日的財政年度裡，共鋪設了40多哩。

屋崙在上一個財年創造過一個紀錄，在2019年7月1日至2020年6月30日期間鋪設了32哩。

屋崙選民在2016年通過Measure KK法案，在十年內提供3.5億的債券資金，用於修復屋崙道路。2019年5月，市議會通過了交通局制定的鋪設計畫，將法案資金用於修路。同年7月1日，屋崙正式啟動大鋪路計畫，希望在三年中維修道路，重點是社區街道和歷史上服務不足的社區。

市長薛麗比表示，大鋪路計畫繼續以歷史性的速度平整街道。在疫情的空前挑戰和困難中，工作人員一直在為社區服務，日復一日，他們的奉獻精神鼓舞人心，難以言表，非常感激他們的承諾和服務。

在選擇要維修的道路方面，2018年，市政府調查每條街道，以獲得路況的最新資訊。市議會通過的優先順序程式，指示工作人員在支出中考慮公平和安全因素。交通局根據街道狀況和車輛事故碰撞歷史對主要街道進行了優先排序，以保持主要街道的良好狀況，並在發生最多致命和嚴重車禍 的街道上進行前期安全改進。為選擇個別街道，交通局首先確定了學校附近最差的街道，然後對每個地區條件最差的街道進行優先排序。

對於本地街道，交通局通過九個規畫區來組織其鋪設工作，規畫區域覆蓋整個屋崙，比社區大，但比議會區小。計畫將7500萬的地方街道重新鋪設工程畫分到這些區域，並權衡兩個因素。每個地區所包含的條件差的地方街道的比例，以及居住在每個地區的歷史上服務不足的社區的比例。兩因素權重相同，每個地區都會根據這個結果獲得一定份額的地方街道資金。

市府表示，儘管鋪設計畫取得進展，但需要修復的街道遠多於資源。鼓勵居民通過以下方式申請基礎設施維護服務和報告問題。屋崙市內可致電311。市外可電話510-615-5566。電郵：[email protected]。網址為311.oaklandca.gov。市民也可在蘋果或安卓電腦上下載OAK 311報告道路問題。