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疫情下國慶連假 曬太陽、家庭野餐… 公園湧人潮

記者李怡／舊金山報導
國慶日當天的亨廷頓公園，綠地上可見三三兩兩休息、聚餐的居民。(記者李怡／攝影）
國慶日當天的亨廷頓公園，綠地上可見三三兩兩休息、聚餐的居民。(記者李怡／攝影）

社區公園一直是人們擺脫日常生活焦慮和壓力的場所。過去的一年中由於新冠疫情的封鎖，這個作用變得更加突出。因為不能去辦公室或健身房，在城市裡生活的人們開始將社區公園作為他們的後院，在這裡跑步、騎行、遛狗、遛娃，會見朋友。

在剛過去的國慶小長假裡，華埠附近的幾個綠地社區公園，往來的居民熙熙攘攘，絡繹不絕。在布諾山的亨廷頓公園，可以看到人們坐在草地或長凳上，不僅是曬太陽和家庭野餐，有的還在筆記本電腦和iPad上敲敲打打，或許是在保持社交距離下的朋友聚會。

當天在這裡聚餐的人群中有山姆．斯金一家和朋友。山姆說：「由於疫情剛剛開放，還不想出城到外地旅遊，趁國慶假日就邀請了住在屋崙的朋友全家，到公園來享受日光浴和小型的野餐。因為很久沒見面了，想在安全的環境下，多一點時間聊天和好好的放鬆。社區公園是一個很不錯的選擇。」

對許多金山人來說，社區公園遠不止是一個「通風場所」，位於高樓大廈中的城市綠地所提供的，還有社區鄰里和精神層面的價值。

在公園休閒散步的居民麗莎就說，置身公園好像是進入了另一個世界，雖然與柏油馬路和鋼鐵玻璃組成的摩天大樓相鄰，但是感覺又相互分離。麗莎說，「我喜歡到公園來走走，即使是在這個美好的假日。因為這裡給我提供了一個很好的公共環境，讓我看到其他人都在做什麼，能感受到其他人的情緒、表情，讓我覺得我們是在一起的，這給我的生活帶來很多力量。」

不管是獨自一人還是與家人朋友，在疫後溫暖的陽光，走出公寓，走到住家附近的社區公園駐足片刻，也許會帶來難得的寧靜和心靈的休息。

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