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康縣臥底釣魚 逮數百磅非法煙花銷售 當場開罰單

記者劉先進／瑪蒂尼茲報導
康縣消防局表示，調查員在獨立日假期前幾天，查獲數百磅的危險煙花。圖為消防員在滅火。（取自康縣消防局推特）
康縣消防局表示，調查員在獨立日假期前幾天，查獲數百磅的危險煙花。圖為消防員在滅火。（取自康縣消防局推特）

康曲柯士達縣消防局表示，調查員在獨立日假期前的幾天中，暗中臥底逮捕了多起與煙花爆竹有關的人員，繳獲數百磅的危險煙花。

比如，調查員研究並找到了一個在康縣宣傳非法煙花銷售的社交媒體帖子。在臥底調查中，他們與賣家取得聯繫，並安排在赫克力斯市（Hercules）購買。調查員對賣家的住所監控，看到賣家將大量的煙花從車庫轉移到車上。在前往預定地點的途中，調查人員實施攔截，並確認賣家是赫克力斯居民。此人帶領調查人員在其住所和另一名嫌疑人藏匿煙花的住所，總共沒收157磅的煙花。兩個人都被當場傳喚。由於調查仍在進行中，目前沒有公布涉案人員的姓名。

調查員還發現一個宣傳非法煙花銷售的社交媒體帖子。通過臥底工作，聯繫到住在在布倫塢（Brentwood）的賣家。調查人員與賣家見面，確認其正在銷售非法煙花，將其拘留。非法煙花被沒收，賣家被當場開出罰單。

根據調查線索，在與布倫塢警方的合作下，臥底調查員與安蒂奧克（Antioch）的居民拉米雷斯（Gabriel Ramirez）取得聯繫。他表示要出售非法煙花。還堅持在布倫塢的一個地點見面。調查人員與他見面，確認其出售非法煙花，將他拘留。並在位於安蒂奧克的住址，繳獲101磅非法煙花。

消防局表示，將繼續努力清除危險煙花，同時使販賣煙花的人沒有立足之地。居民可以致電熱線1-866-50-ARSON（ 1-866-502-7766）舉報非法銷售煙花。並提醒說，居民別對看起來太少或不重要的資訊猶豫不決。一些最有價值的線索來自居民，他們不知道看到的情況對調查很重要。舉報後，居民可以用英語或西班牙語留下有關火災相關犯罪活動的語音資訊。提供線索可以是匿名，線索都會被保密。消防調查員有時需要額外的資訊，因此鼓勵放上姓名和電話號碼。

在康縣，使用任何類型的煙花爆竹都是非法的，而且在天氣乾旱條件下非常危險。康縣消防局敦促任何觀察到燃放煙花的人向當地執法部門報告，電話是1-833-885-2021，並立即向911報告所有火災。

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