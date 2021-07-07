南舊金山市新車站 延至11月啟用 建設超出預算50%

加州火車宣布，南舊金山市新車站延後到今年11月啟用。（取自臉書）

加州 火車（Caltrain）宣布，南舊金山 市（South San Francisco）新車站啟用時間再度延後至今年11月，意味這項工程的建設支出將超出預算 50%，進度嚴重落後兩年半。

南舊金山市車站完工日期再度延後，加州火車除了歸咎新冠疫情之外，還歸咎於「不可預見」的火車鐵軌狀況，以及建築承包商的「低生產力」。

在與南舊金山市協商後，加州火車在101公路和鐵軌下方增建了一條可以連接到新中央月台的人行地下道，中央月台加裝多項乘客便利設施，並升級鐵軌和信號系統，以使這個車站完全符合美國殘障人士法案（Americans with Disabilities Act）的要求。

加州火車2日晚上表示，安全問題已經解決，承包商的生產力也已提高。

這項工程合約於2017年8月簽定，加州火車當時指出，工程總預算為6100萬元，將於2019年夏季完工。加州火車在施工期間曾將預算調升至7160萬元，現在再調升至9660萬元。

加州火車表示，多出來的2300萬元預算缺口將由聖馬刁縣交通局填補，另外200萬元將由南舊金山市支付。

150年歷史的加州火車1992年起由中半島走廊聯合權力委員會（Peninsula Corridor Joint Powers Board）接手經營，這個委員會是由加州火車服務範圍內多個單位共同成立的。