華人工程師曾爍命案 辯方欲做無罪辯護 法官3次打斷

曾爍為人樂觀開朗，喜歡攝影。在2019年12月31日的搶劫案中不幸遇害。（曾爍親友供圖）

東灣屋崙 （Oakland，也譯奧克蘭）星巴克 筆電劫案中不幸受害的華人 工程師曾爍（Shuo Zeng）案件預審聽證會（preliminary hearing），最近在阿拉米達縣高等法院開庭。辯方希望給其中一個被指控謀殺罪的嫌犯做無罪辯護。但法官史蒂文斯（Thomas Stevens）至少三次打斷辯方律師發言。並說，目前討論的並非是否存在謀殺和是否有罪的問題，而是討論特殊情況下的謀殺程度。三個嫌犯中有一個導致曾爍身亡。

2019年12月31日，IBM工程師曾爍在屋崙蒙特萊爾區（Montclair）一家星巴克內使用筆記本電腦被搶，他勇敢追逐劫匪車輛，握住車把手試圖奪回筆電，卻被車輛甩出，最終重傷不治，生命定格在34歲生日當天。搶劫嫌犯之一、18歲的維金斯（Kejuan Wiggins）被控特殊情況下的一級謀殺罪和二級搶劫罪。劫匪使用車輛的司機、22歲的瑞德（Byron Reed）被指控特殊情況下的謀殺罪和二級搶劫罪。另一嫌犯21歲的賈馮·李（Javon Lee）被控非故意殺人罪和二級搶劫罪。

★租賃車輛 結夥搶劫

透過法官史蒂文斯和作證的屋崙警局兇殺案調查員莫里亞蒂（Gerald Moriarty）的一問一答，還原出曾爍遇害情形。劫匪作案使用的車輛，是一輛黑色的BMW SUV。由嫌犯瑞德和同居的朋友馬克斯（Lauren Marks）在劫案發生前的45天一同租賃。

搶劫發生後，警方透過監控錄像查證，很快鎖定車輛租賃方的住址在Macarthur Blvd的一棟民居。當時車輛試圖離開，警方迅速出動扣押，將嫌犯逮捕。警方隨後發布搜查證，搜索劫匪車輛。利用駕駛座和後座的DNA分析，確定車上有三人參與搶劫。

21歲的賈馮·李（Javon Lee）被控非故意殺人罪和二級搶劫罪。（警方供圖）

★曾爍追車 遭匪狠踢

2019年12月31日11時30分。三個劫匪駕車來到星巴克門口，將車並排違規停車在路邊。莫里亞蒂描述，劫匪分工合作，嫌犯賈馮·李去打開星巴克的大門約5秒鐘，嫌犯維金斯走到當時正對窗戶而坐的曾爍面前。因曾爍全神貫注的看著筆電工作，維金斯跑上前去，雙手搶走筆電逃跑。這時，賈馮·李已跑回車中。

目擊者皮爾絲（Esther Van Pierce）當時準備去星巴克，走到前門時，看到事發經過。維金斯拿著筆電，一路狂奔。而曾爍在後面緊追不捨。維金斯上了停在路邊的車。曾爍衝進車子，一半身體進入車子，腿還在外面。他大聲叫著，希望劫匪給回筆電。還抓住維金斯的腿，但維金斯用腳踢打曾爍，試圖掙脫。這時劫匪瑞德開車加速，曾爍摔倒受傷身亡。

劫匪使用車輛的司機、22歲的瑞德（Byron Reed）被指控特殊情況下的謀殺罪和二級搶劫罪。（警方供圖）

根據法庭陳述，瑞德在1秒鐘將車子加速到時速30哩。

皮爾絲告訴警方，曾爍追逐、上車、車子加速的瞬間約三秒鐘。感覺糟糕的事情要發生，嚇得閉上眼睛不敢看。而維金斯在給警方的筆錄中說，「被眼前的事情嚇住了，但另外兩個人貌似根本不在乎受害者。」

曾爍遇害後，不少市民自發到事發的星巴克門口悼念。（記者劉先進／攝影）

★匪看視頻 侷促不安

聽證會上，法官問了駕駛作案車輛的瑞德多個問題，比如，是否聽到曾爍說了什麼，是否看到曾爍從車上摔下來、頭部出血，是否觀察他還活著？瑞德一概都說，不記得。

曾爍一位朋友參與在線聽證、有權觀看視頻。她說，瑞德一開始還有點玩世不恭，在玩弄頭髮。但檢方播放搶劫現場監控視頻後，他表情明顯不自然，低下頭開始摳手指、聳肩膀，表情侷促不安。

現場播放的兩個搶劫監控視頻只有五分鐘，但控辯雙方反復查看細節，用了20多分鐘。現場多次鴉雀無聲，一度讓人以為，在線直播視頻卡住了。

辯方律師克拉克（Stephanie Clark）一開始試圖給瑞德做無罪辯護。認為瑞德等人只是執行一個計畫，拿著電腦就以最快的速度逃跑，沒有謀殺的意圖，所以相關指控不成立。

法官史蒂文斯至少三次打斷律師發言。並說，曾爍因為不法行為而死亡。如今並非討論是否存在謀殺、是否有罪的問題，而是在討論特殊情況下的謀殺程度，關鍵是三個嫌犯中有一個導致了曾爍的死亡。