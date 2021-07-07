硅谷亞洲藝術中心 辦富春山居圖合璧十周年紀念特展

硅谷亞洲藝術中心舉辦「黃公望富春山居圖合璧十周年紀念特展」。（舒建華提供）

分居兩岸「富春山居圖」的「無用師卷」與「剩山圖」約十年前在台北故宮博物院合璧展出，引起轟動，當時距離黃公望完成此畫已660餘年。今年是富春山居圖合璧十周年，浙江杭州和富陽都有紀念活動，尤其是富陽的公望美術館 舉辦紀念畫展，特別展出旅美畫家劉墉捐贈浙江美術舘的臨本。

硅谷亞洲藝術中心也在7月27日之前舉辦「黃公望富春山居圖合璧十周年紀念特展」，展出台北故宮原大精印本，以及灣區 知名畫家高木森、梁禮清、莊中亮臨本及伏文彥節臨本。

富春山居圖是黃公望代表作，也是中國 古代水墨山水畫的巔峰之作，素有「畫中蘭亭」之稱，被奉為中國山水畫的圭皋。董其昌臨摹後曾說：「吾師乎！吾師乎！一丘五岳，都具是矣！」

硅谷亞洲藝術中心並為此在日前舉行網上研討會，邀請美術史家高木森、書畫鑒賞家劉建一、畫家莊中亮、館長舒建華等人對談。舒建華指出，著名作家與畫家劉墉對富春山居圖一直念念不忘、心摹手追，終於在2016年完成「集『無用師卷』『剩山圖』與『子明卷』仿黃公望『富春山居圖』」長卷，被浙江美術館收藏。劉墉因故無法參加這次的直播，但還是特地寄來談臨摹的錄影。

另外，高木森也從宋元文人畫的傳統出發，討論黃公望的藝術成就及富春山居圖承上啟下的歷史地位。劉建一則詳細介紹富春山居圖的遞藏情況，以及多年來跌宕起伏的故事，並探討它的藝術特點和對後世的影響。舒建華對乾隆狂題贋品「子明卷」提出大膽猜想，認為或許與他的一生摯愛原配孝賢皇后富察氏有關。莊中亮則與觀眾分享他幾度臨摹全本的心得。

舒建華表示，硅谷亞洲藝術中心自2004年成立以來，舉辦過數百場文化藝術講座，而這也是首次嘗試線上直播講座。除灣區當地愛好藝術的人士以外，還有遠在加拿大皇家藝術學院的劉榮黔院士，以及人在中國大陸的朋友參加。展出地址：硅谷亞洲藝術中心（3777 Stevens Creek Blvd., Suite 400, Santa Clara, CA 95051）。