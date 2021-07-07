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猶他州參眾議長聯名聲明：支持台灣參與WHO

記者李榮／灣區報導
賴銘琪接受猶他州參議長亞當斯（前排右）、眾議長威爾遜（前排右二）聯名的聲明書。（經文處提供）
賴銘琪接受猶他州參議長亞當斯（前排右）、眾議長威爾遜（前排右二）聯名的聲明書。（經文處提供）

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪日前出訪猶他州，拜會猶他州副州長韓得森（Deidre Henderson），就台灣與猶他州持續加強經貿、教育交流等議題交換意見。賴銘琪也拜會猶他州參議長亞當斯（Stuart Adams）及州眾議長威爾遜（Brad Wilson）。兩人頒予聯名聲明書，希望猶他州與台灣持續強化友誼，並支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）及國際衛生社群。

賴銘琪向副州長韓得森等人表示，台灣之前成功防治新冠肺炎（COVID-19）疫情，並捐贈美國1200萬片醫用口罩，其中20餘萬片捐給猶他州各界。台灣在今年5月爆發疫情，美國政府也捐予台灣250萬劑疫苗，展現雙方互助抗疫的精神。此外，美國國會近年通過台灣旅行法等多項友台法案，美國行政部門也公開支持台灣成為世衛組織觀察員，「台美關係目前處於最佳狀態。」

猶他州參議長亞當斯及眾議長威爾遜聯名頒予的聲明書。（經文處提供）
猶他州參議長亞當斯及眾議長威爾遜聯名頒予的聲明書。（經文處提供）

談到台灣與猶他州的關係，賴銘琪強調，台灣與猶他州友誼深厚，經貿關係非常密切。台灣是猶他州在亞洲第3大及全球第5大貿易夥伴，希望猶他州各級政要、議會領袖經常率團訪台交流及推廣商務。此外，台灣與猶他州在華語文及高等教育等方面也有互補之處，未來也應擴大教育交流。而為深化彼此經貿與教育的交流，推動簽署雙方駕照互惠協議也有助彼此交流的便利。

參議長亞當斯及眾議長威爾遜對賴銘琪表示，台灣與猶他州雙方友誼長久，感謝台灣在疫情期間慨捐防疫物資予猶他州。台灣曾是全球對抗新冠疫情的典範，支持台灣參與「世界衛生組織」及全球衛生社群、分享台灣對抗新冠病毒及其他傳染病的經驗。

賴銘琪介紹，台灣與猶他州自1980年締結姐妹州關係，已逾40年。猶他州摩門教會自1957年至今，派往台灣的傳教士人數累計超過4萬3000人，較著名的包括現任猶他州國會議員匡希恆（John Curtis）、美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）等人。

賴銘琪此行也會晤多位猶他州議會領袖，並拜會猶他世界貿易中心（World Trade Center Utah）及鹽湖城秉公堂等機構與社團，同時也與猶他州的僑界會面。包括經文處組長朱永昌、經濟組長陳愛蘭、秘書劉文傑及金山華僑文教中心主任蘇上傑都陪同前往。

賴銘琪（左起）與猶他州副州長韓得森會面。（經文處提供）
賴銘琪（左起）與猶他州副州長韓得森會面。（經文處提供）

台灣 猶他州 美國

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