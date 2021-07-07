台裔胡佛研究員陳仁宜選加州主計長 勝算有多大？

胡佛研究院研究員陳仁宜將宣布競選加州主計長。(本報檔案照)

前共和黨 總統提名人、聯邦參議員羅穆尼 (Mitt Romney) 首席政策顧問、台裔胡佛研究院研究員陳仁宜 (Lanhee Chen) 將宣布參選加州 主計長 (State Controller) 。陳仁宜雖曾替多名共和黨政壇巨人如羅穆尼、小布希 (George W. Bush)，以及佛羅里達參議員盧比歐 (Marco Rubio) 做過事，可是從未參選過公職，此外他是共和黨員，共和黨從2006年至今，從未贏過一個代表全加州民選公職的選戰，陳仁宜參選勝算有多大呢？

陳仁宜雖沒有參選過公職，可是已享有全國知名度，主因是他能經常在電視上，以簡明的話語解釋複雜的問題。

陳仁宜成長於聖蓋博谷，雙親為台灣移民。他說，目前政界面臨的一大挑戰是我們沒有仔細詢問一名民選官員必須盡到的責任，這名民選官員適不適任，能不能夠把事情做好。這是他真正想做到的事。

他說，民眾要非常清楚，主計長首要責任是錢要花在哪些地方，這也是他想做的事。

陳仁宜接受訪問時，好幾次談到州主計長有審計政府花費的權力時，就感到很興奮。他說，主計長的工作就是維持好政府的工作，這個工作主要是注意實質問題，而非政治問題。對他而言，這個實質問題就是：花了這麼多錢，我們得到了什麼？

陳仁宜推文表示，應該有人審計這些政府花費，深入查一下幾十億稅金花到哪裡去了。他已經開始構想當一個州主計長，他準備查哪些單位機構的帳目。

陳仁宜說：「加州低收入醫療保險 (Medi-Cal) 表現如何？居家支持服務 (the In-Home Supportive Services) 表現得怎麼樣？加州高鐵局 (High Speed Rail Authority) 到底怎麼樣了？錢到哪裡去了？失業保險怎麼亂成一團？這些都是很嚴肅的問題。」

他指出，如果過去10年到15年間，主計長從這個角度認真思考問題，今天的處境就會不同。陳仁宜說，聽起來有點奇怪，提到審計，他就感到興奮。

陳仁宜參選的最大挑戰是共和黨加州勢力單薄，他的選票候選人名字將出現「共和黨」字樣。陳仁宜初選的主要對手將是民主黨的加州公平委員會 (Board of Equalization) 委員郭嫻 (Malia Cohen) ，曾擔任過舊金山市議員。

如果陳仁宜與郭嫻雙雙進入決選，後者將得到實力雄厚的加州民主黨支持。