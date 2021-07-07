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從病毒說生命

那福忠

那福忠

疫情的肆虐，各種報導、討論、研究的發表不計其數，從生疏的名詞到體內的化學反應，我們漸漸有了概念，病毒是如何侵害我們的身體，各種疫苗又是如何抵抗，讓病毒失去動力，最後殺死病毒。殺死？是我們說的俗話，不動了、不見了，不就是死了嗎？但在學術上病毒似乎沒有生命，也可以說不是活的，那何來死？這也許讓我們與細菌想到一起了，細菌是有生命的是活的，比病毒大很多，如果細菌是一個足球場，病毒只有三個足球那麼大。

那到底什麼叫生命？有上百種定義，最簡單的說，需要細胞、適應環境、運用能量、繁殖機能，話雖不錯卻有人用騾子反駁，騾子是公驢與母馬的結晶，生下來雖然有性別之分，卻因為染色體是奇數，所以沒有生育繁殖的能力，但健壯的身軀能為我們做很多事，難道不算生命？生命是複雜的結合，與病毒最大的區別在細胞，病毒沒有細胞，單一病毒僅是一串基因，外包一個由蛋白質組成的外殼，我們熟悉的新冠肺炎病毒正是這樣的結構。

生命有幾個重點，可與病毒對照，或許對病毒更進一步瞭解。生命、或說生物體 (Organiam)，會調節內部溫度，維持穩定的狀態，只有細胞才有這個功能，病毒不是細胞，所以不能維持穩定狀態。生物體有從小的結構疊架成大組織的特點，巧的是病毒也有同樣特點。把遺傳基因傳給下一代，是生物繁殖的自然能力，病毒像似繁殖，實際僅是「複製」，靠宿主的細胞養分來拷貝基因複製，病毒本身沒有繁殖力，這一點可能與生物體混淆。

另外生物體會用能量與養份成長，使外型加大、內部組織複雜，病毒藉用宿主能量複製，但不會成長。生物體對外界刺激會起反應，病毒對我們人類的刺激沒有反應，需進一步研究才能確定。生物體會適應環境，會自主的改變，產生物種進化的優勢，而病毒、很不幸的，也有類似的機制，當宿主細胞有足夠能量的時候就大量複製，當宿主細胞能量不足，病毒的 DNA 就附著宿主細胞的 DNA，而且隨宿主細胞的分裂而分裂。

從這幾項比對，那病毒是死的還是活的？當然不算死的，因為死了所有的功能就不再運作，那病毒就是活的了，可是大多數生物學家都說不是。病毒不是由細胞組成，不能維持穩定狀態，不會成長，也不會製造能量，即使能藉宿主的能量複製，並能適應環境，充其量僅是個機器人，而不是生物體，當然也就不能用一般方法「殺」得死，想想我們怎樣才能殺死一個機器人？

NASA 給生命下了一個簡單的定義：生命是一個依據達爾文進化的自給自足化學系統。達爾文的進化論說，生物體因反應環境而導致物競天擇、適者生存，經每一世代的少許變化，最終進化成新的物種。所以人是從靈長類進化而成、靈長類是由哺乳類進化而成，這樣追下去就到單細胞的生物。這樣的進化，是靠穩定的基因與蛋白質，來維護化學系統，傳給下一代。NASA 有開拓外太空的潛在任務，對生命做更廣義的解釋，是否適用外太空就不得而知了。

就在地球上，對生命的定義也大不一致，各領域用自己的語言解釋生命，例如有的病毒學者就說病毒是在化學與生命的界線，研究生命起源的 Jeffrey Bada 教授說，據我們所知生命是碳基聚合物。當然還尋找外星生物的天體生物學者，把微生物放在極端惡劣的環境模仿外星生命，以及正盛行的人工生命研究，從創造新的生物體，到模仿生物體的電腦軟硬體。

Pittsburgh 大學科學哲學教授 Edouard Machery，用一個三圈重疊的 Venn Diagram 來討論生命，三個圈各代表一個領域，進化生物學、天體生物學、人工生命學，然後依每一領域的內容收斂，看看三個圓圈有什麼交集。教授說，沒有一個準則能落在三個圈重疊的範圍之內，也就是找不到三個領域都認可的交集。他做結論說，給生命下一個定義是不可能、也沒有意義。

那生命究竟是怎麼一回事？一位進化生物學者，決定給生命下定義，說這是一個大眾化的白話文定義：「生命、是一個適應環境的實體 (Entity)」。也許有人要問，白話文的實體是指什麼？

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