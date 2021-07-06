我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加3大山火受控程度增加 強風威脅未除 仍可能擴大

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

放煙火導致？東灣赫克力斯民居火災

記者劉先進／赫克力斯報導
4日下午，東灣赫克力斯的Meadowlark Way一棟民居發生火災。（記者劉先進 ／攝影）
4日下午，東灣赫克力斯的Meadowlark Way一棟民居發生火災。（記者劉先進 ／攝影）

4日下午5時許，東灣赫克力斯（Hercules）Meadowlark Way一棟民居爆發火災。康曲柯士達縣消防局表示，一場外部火災蔓延到一所房屋，並威脅到另外三所房子。目前不知是什麼原因導致火災。現場有居民表示，聽說是有人慶祝獨立日放煙火導致，但未得到消防局證實。

4日下午6時許，記者在現場看到，Meadowlark Way有一棟民居燒毀嚴重，雖主體結構還在，但一樓一側燒得炭黑色，後花園部分樹木燒毀。二樓窗戶多個被打破，應該是消防局為救援通風擊碎玻璃。屋主是一位亞裔男士，站在人行道上，神情悲傷，情緒激動，還緊緊抱住隔壁鄰居。

該棟房屋和鄰居之間的柵欄被燒黑，鄰居家的數棵大樹也被燒倒。消防局還坐上雲梯，砍掉附近長得太高的樹葉，並將燒毀最為嚴重的民居的煙囪鋸掉。

康縣消防局表示，火勢在20分鐘內得到控制。有居民推測，可能是放煙花導致。在3日晚上就有人在附近放煙花。不過，一位被火災波及的屋主對本報表示，在家中沒有感覺到任何異常，也沒有聽到任何聲音，就忽然發生火災。

消防局公布的數據顯示，獨立日當天處理了48起草地和外部火災，以及5起建築火災。相比於去年的獨立日，草地和外部火災減少20%，建築火災減少40%。該局說，感謝所有不燃放煙花和報告火災的居民。

消防員在現場救火。（取自康縣消防局推特）
消防員在現場救火。（取自康縣消防局推特）
消防員在現場救火。（取自康縣消防局推特）
消防員在現場救火。（取自康縣消防局推特）
4日下午，東灣赫克力斯的Meadowlark Way一棟民居發生火災。（記者劉先...
4日下午，東灣赫克力斯的Meadowlark Way一棟民居發生火災。（記者劉先進 ／攝影）

亞裔

上一則

98歲抗戰英雄朱安琪 獲贈「華僑之光」獎牌

下一則

國慶混亂12小時 屋崙警疲於奔命 警長籲增加資源

延伸閱讀

「擔心大家衝出來」防疫旅館老闆坦承 火災謊稱測警鈴

「擔心大家衝出來」防疫旅館老闆坦承 火災謊稱測警鈴

防疫旅館惡火╱被要求回房 死前錄影：怕罰不跑會死嗎

防疫旅館惡火╱被要求回房 死前錄影：怕罰不跑會死嗎
讓消防員撤離致北加州「岩漿山火」擴大 官員道歉

讓消防員撤離致北加州「岩漿山火」擴大 官員道歉
讓消防員先撤離 官員對北加州「岩漿山火」擴大道歉

讓消防員先撤離 官員對北加州「岩漿山火」擴大道歉
KTVU前新聞總監 在東灣遭酒駕司機撞死

KTVU前新聞總監 在東灣遭酒駕司機撞死

熱門新聞

加州議會通過2626億元年度預算。圖為紐森先前說明預算內容時的畫面。（美聯社）

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

2021-06-30 02:18
加州議會通過2626億元年度預算。圖為紐森先前說明預算內容時的畫面。（美聯社）

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

2021-06-30 01:11
7月1日起，加州將禁止居民在30天內購買超過一把的半自動步槍。（Getty Images）

加州7月1日起多項新法上路 金門大橋過橋費再漲

2021-06-30 02:20
11歲的Sean和9歲的Noah從2020年6月開始在網路上接單，到府修車，已成為南灣矽谷知名的修車「小師傅」。（照片：Hugo Chien提供）

避疫發奇想 矽谷父帶2子創業修理腳踏車

2021-06-29 02:16
加州全面重開才兩周，灣區新增病例已激增20%。（美聯社）

重啟僅2周 加州新冠確診已激增2成

2021-07-02 01:16
Google計畫7月將在自願基礎上重新開放加州辦公室。（美聯社）

Google：7/12重開加州辦公室 員工採自願回公司上班

2021-06-29 13:40

精彩推薦

超人氣

更多 >
睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲
脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺

脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺
老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才

老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才
「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考

「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考
血腥國慶日周末…全美逾400起槍擊案、150死

血腥國慶日周末…全美逾400起槍擊案、150死