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屋崙警局預算減少 華埠義工憂治安 獨立日仍巡邏

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠金寶石餅店東主傅宏基特別做了蛋糕給團隊驚喜，既慶祝獨立日，又感謝義工堅持五個月。（鄺偉供圖）
屋崙華埠金寶石餅店東主傅宏基特別做了蛋糕給團隊驚喜，既慶祝獨立日，又感謝義工堅持五個月。（鄺偉供圖）

屋崙華埠藍天使義工隊長鄺偉4日表示，最近也聽說市長和市議員就警局預算問題爭吵的事情，還是希望市府官員能拋開政治分歧，切實的增派警力資源，加強華埠治安環境。此前義工在華埠組織簽名活動，收集了3000多個簽名，交給市議員勵琪。義工一開始聽到削減警局預算，確實非常難受和失望。但還是決定堅持巡邏保護華埠，除非遇到特殊危險情況，需要休息調整。在4日獨立日假期當天，有18個義工參加。「開弓沒有回頭箭，商戶和居民這麼鼓勵支持，是我們前進的動力。」

4日下午，義工們發現有可疑男子在華埠停車，在車中摸來摸去。隨後在華埠漫無目的的行走。義工緊密觀察其舉動，直到將其驅趕出華埠。當天屋崙警方也在執勤，天上有直升機觀察。義工去和警方合影打招呼，感謝他們的努力。18個義工中，有四人是同一家庭。哥哥Paul Wong、弟弟Anthony 、妹妹Helen 和Paul的太太Jessica。他們從巡邏隊2月啟動以來，就一直參與，希望幫助社區。

藍天使義工中，有四人來自同一家庭。哥哥Paul Wong（自左至右）、太太阿芳J...
藍天使義工中，有四人來自同一家庭。哥哥Paul Wong（自左至右）、太太阿芳Jessica，和Paul的妹妹Helen，弟弟Anthony 。他們從巡邏隊2月啟動以來，就一直參與，希望幫助社區。（鄺偉供圖）

鄺偉說，屋崙華埠金寶石餅店東主傅宏基特別做了蛋糕給團隊驚喜，既慶祝獨立日，又感謝義工堅持五個月。從開始創立，藍天使義工就一直認為，義工只是協助維護治安，看到不法分子警告震懾，幫忙報警。遇到窮凶極惡的壞人，還是需要警察出馬逮捕，畢竟專業的人做專業的事。雖然有議員說，不會削減警局人數。但削減經費，就總會打擊警局士氣，也會導致人手減少，華埠這樣人流集中的地段，一定是首當其衝受影響。

「屋崙在加州的犯罪率也是名列前茅，今年的兇殺案是去年同期的兩倍，治安環境惡化，是不爭的事實。希望官員們拋開政治分歧，真正的出於維護華埠和其他社區治安的目的，增加警力資源。」

華埠 屋崙 預算

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