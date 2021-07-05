海外抗日戰爭紀念館 7月7日重新開放

海外抗日戰爭紀念館將舉辦重新開放開幕式。（主辦單位提供）

1931年九一八事件爆發，日本 占領中國 的東北，美國 政府提出史汀生主義（Stimson Doctrine，也被稱為：不承認主義），拒不承認日本脅迫中國簽署的任何協定。1937年時，更發生「七七事變」，日本啟動全面侵華戰爭。美國則向中國提供各種抗戰的物資和人力支援。1941年時日本偷襲珍珠港，美中結成抗日聯盟，在各自和共同的戰場浴血奮戰，終於在1945年8月擊敗日本。七七事變紀念日即將到來，海外抗日戰爭紀念館也將於紀念日當天舉行重新開放開幕式，並在網上直播。

海外抗日戰爭紀念館介紹，海外抗戰紀念館就是要美、中兩國人民牢記當年抗戰的同仇敵愾，進而展望美中今後聯手抗擊各種威脅人類繁榮與和平的可能。1861年3月4日，林肯總統在結束就職演講時說：「我們不是敵人，而是朋友；我們必須不成為敵人。」儘管激情會將友情扭曲，但它不能將其剪斷，「記憶神秘的琴弦，從每一個戰場和烈士之墓延伸到遼闊的國土上每一顆搏動的心房和溫暖的壁爐，當我們本性中更為善良的天使再次去觸撫琴弦，精誠團結的大合唱會響徹雲天，而海外抗戰紀念館就是美中記憶的琴弦之一。」

海外抗日戰爭紀念館重新開放開幕式時間：2021年7月7日（周三）早上9時。地點（現場）：海外抗日戰爭紀念館（809 Sacramento St.，San Francisco ，CA 94108）。網上Zoom webinar直播連接： https://zoom.us/j/93310205610?pwd=YWtwZm5ybm82R0x6eTk3RlVoRFN5QT09Webinar。Zoom ID: 933 1020 5610。Passcode: 2021。

注冊：https://www.eventbrite.com/e/memories-of-past-collaboration-will-lead-to-future-collaboration-tickets-161673889957。