紀念七七抗戰 北加召開視訊大會 賴銘琪處長致意

鍾維君指出，抗戰的歷史不能被忘記。（記者李榮／翻攝）

「北加州紀念七七抗戰暨慶祝台灣 光復委員會」於抗戰紀念日前舉行「七七抗戰84周年視訊紀念大會」，邀請金山國父紀念館董事長鍾維君專題演講，紀念抗戰的血淚歷史，同時也回顧抗戰的史實。

大會儀式由吳文一擔任司儀，主持人則是委員會的主委鄭積森。鄭積森致詞，緬懐蔣中正委員長領導全國艱辛抗戰，「日寇侵華八年內我國軍民死傷慘重，最後終於獲得勝利，日本 無條件投降，廢除了列強從清末以來對中國 的不平等條約，並且光復台灣。」

舊金山經文處長賴銘琪、南灣文教中心主任閻樹榮，及美洲合勝總堂趙炳賢元老都上線致意。賴銘琪錄影致詞時指出，歷史資料及蔣中正總統日記的公開，令國際學術界更重視抗戰史的研究。如果沒有抗戰勝利，就沒有自由民主的中華民國台灣。歷史錯誤不可原諒、歷史真相不能遺忘。而紀念抗戰，不是掀起民族仇恨。對歷史要就事論事、對家屬要將心比心。

鍾維君演講以「英烈千秋」-還原歴史真相，紀念殉難同胞為題，介紹抗戰史。他指出，日本1894年甲午戰爭，次年訂馬關條約，中國割讓台、澎，及賠款二億餘兩白銀。1931年九一八事變，日本又在東北成立偽滿政權，再到1937年7月7日盧溝橋事變，顯示日本長年侵略的野心。

他表示，當時中華民國是農業傳統國，日本是工業現代國，國力強弱懸殊。但蔣介石在盧溝橋事變十多天後，還是發表「廬山聲明」，表明抗戰決心。接著就是「以空間換取時間」遷都後方重慶，抗戰時多個大型戰役都打得非常艱苦，國軍憑藉民族精神奮勇抗日，犧牲慘烈。

所幸1941年美國陳納德將軍的飛虎隊開始援助中國，中國才擺脫數年來孤軍作戰的困境。1942年滇緬公路的建成及滇緬之役中國的表現贏得國際讚揚。1944年，日軍又意圖貫穿內陸從滿州直通越南，發動更猛烈攻勢，但國軍幾乎已山窮水盡。蔣委員長號召「一寸山河一寸血，十萬青年十萬軍」，徵集青年由美軍負責訓練與裝備，形成反攻態勢。最後在美國向日本投下兩顆原子彈後，日本宣告無條件投降。

鍾維君強調，還原歷史真相是必要的事情，對於國軍將士必須要給予最高的尊敬；而抗戰中華人死難以及受到的痛苦，必須給予紀念，「日本軍國主義、篡改教科書的行為，甚至稱慰安婦是自願的，這些都不可被容忍。」