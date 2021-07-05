佛州公寓倒塌慘劇 灣區會發生嗎？

專家指出，佛州公寓大樓倒塌是非常罕見的事，灣區建築法規相當嚴謹。圖為舊金山千禧大廈。(Getty Images)

佛羅里達州邁阿密海灘瑟夫塞德市(Surfside)公寓大樓倒塌，造成至少22人死亡，另約有130人失蹤慘案。由於邁阿密海灘與灣區 海岸線區建築密集，高鹽分海水影響到地基土質，此外兩地經常面臨天然災難，瑟夫塞德市倒塌事件發生後，民眾關心灣區濱海建築是否面臨同樣問題。

專家表示，佛羅里達邁阿密海灘與灣區所面臨的天然災難不同。佛州 的天然災難是熱帶性暴風雨，灣區則是地震，因此兩地建築法規強調的災難防範也就有所不同。灣區建物規章主要加強抵抗強震侵襲。

灣區過去發生的建物倒塌主要出現於強震侵襲時，有時則是建物保養不周所致，然而灣區從未發生類似佛州規模如此龐大的大樓倒塌，人員傷亡事件。最近幾年間，灣區各地區政府已加強建物防震規定。

北加州結構工程師公會(the Structural Engineers Association Northern California)會長谷格里爾摩(Emily Guglielmo)表示，佛州公寓大樓倒塌是非常罕見的事，灣區建築法規相當嚴謹。

灣區1906年與1989年強震侵襲時，曾發生樓房倒塌事件。至於瑟夫塞德市公寓大樓倒塌原因，目前仍未清楚。根據一份2018年工程檢查報告，倒塌大樓游泳池底出現重大結構性破壞，停車場柱子也出現裂痕，倒塌慘案發生時，有關單位正進行公寓大樓修建計畫。

谷格里爾摩說，大西洋沿岸海水鹽分高，可能會造成大樓地基動搖，可是目前仍無法下任何結論。慘案巨大，造成原因可能是多重的。

舊金山 的建築法規與邁阿密不同。根據舊金山建築法，沿岸地區不得修蓋像邁阿密一樣的公寓大樓，此外舊金山港務局所管轄的市區碼頭，也不准民間使用。舊金山沿海地區如海洋海灘(Ocean Beach)、日落區、列治文區(Richmond)雖有一些建物，不過都屬於獨棟屋。沿岸地區建築容易受到鹽分高的海水侵蝕。

舊金山市區與米慎灣(Mission Bay)許多高樓大廈建築在灣泥(bay mud)之上，土質較為濕軟，谷格里爾摩指出，建築在灣泥上的高樓大廈容易出現地面承壓過高問題(excessive settlement)，因此高樓建成後，必須繼續評估其地基承壓問題。

她並且指出，如發現地基出現裂痕、漏水，或者金屬變形時，必須通知結構工程專家全面評估。

加州法律規定，公寓大樓建築安全保障期限10年，如大樓建成10年內出現結構性問題，公寓委員會可對開發商提出法律控訴，要求開發商撥款整建。10年之後如建築出現問題，公寓所有人必須設法自行整建。