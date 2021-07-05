我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增28例 台北15例最多、屏東群聚增1例

邁阿密塌樓深夜爆破 完全崩塌後繼續搜救

佛州公寓倒塌慘劇 灣區會發生嗎？

編譯組／灣區4日電
專家指出，佛州公寓大樓倒塌是非常罕見的事，灣區建築法規相當嚴謹。圖為舊金山千禧大廈。(Getty Images)
專家指出，佛州公寓大樓倒塌是非常罕見的事，灣區建築法規相當嚴謹。圖為舊金山千禧大廈。(Getty Images)

佛羅里達州邁阿密海灘瑟夫塞德市(Surfside)公寓大樓倒塌，造成至少22人死亡，另約有130人失蹤慘案。由於邁阿密海灘與灣區海岸線區建築密集，高鹽分海水影響到地基土質，此外兩地經常面臨天然災難，瑟夫塞德市倒塌事件發生後，民眾關心灣區濱海建築是否面臨同樣問題。

專家表示，佛羅里達邁阿密海灘與灣區所面臨的天然災難不同。佛州的天然災難是熱帶性暴風雨，灣區則是地震，因此兩地建築法規強調的災難防範也就有所不同。灣區建物規章主要加強抵抗強震侵襲。

灣區過去發生的建物倒塌主要出現於強震侵襲時，有時則是建物保養不周所致，然而灣區從未發生類似佛州規模如此龐大的大樓倒塌，人員傷亡事件。最近幾年間，灣區各地區政府已加強建物防震規定。

北加州結構工程師公會(the Structural Engineers Association Northern California)會長谷格里爾摩(Emily Guglielmo)表示，佛州公寓大樓倒塌是非常罕見的事，灣區建築法規相當嚴謹。

灣區1906年與1989年強震侵襲時，曾發生樓房倒塌事件。至於瑟夫塞德市公寓大樓倒塌原因，目前仍未清楚。根據一份2018年工程檢查報告，倒塌大樓游泳池底出現重大結構性破壞，停車場柱子也出現裂痕，倒塌慘案發生時，有關單位正進行公寓大樓修建計畫。

谷格里爾摩說，大西洋沿岸海水鹽分高，可能會造成大樓地基動搖，可是目前仍無法下任何結論。慘案巨大，造成原因可能是多重的。

舊金山的建築法規與邁阿密不同。根據舊金山建築法，沿岸地區不得修蓋像邁阿密一樣的公寓大樓，此外舊金山港務局所管轄的市區碼頭，也不准民間使用。舊金山沿海地區如海洋海灘(Ocean Beach)、日落區、列治文區(Richmond)雖有一些建物，不過都屬於獨棟屋。沿岸地區建築容易受到鹽分高的海水侵蝕。

舊金山市區與米慎灣(Mission Bay)許多高樓大廈建築在灣泥(bay mud)之上，土質較為濕軟，谷格里爾摩指出，建築在灣泥上的高樓大廈容易出現地面承壓過高問題(excessive settlement)，因此高樓建成後，必須繼續評估其地基承壓問題。

她並且指出，如發現地基出現裂痕、漏水，或者金屬變形時，必須通知結構工程專家全面評估。

加州法律規定，公寓大樓建築安全保障期限10年，如大樓建成10年內出現結構性問題，公寓委員會可對開發商提出法律控訴，要求開發商撥款整建。10年之後如建築出現問題，公寓所有人必須設法自行整建。

灣區 舊金山 佛州

上一則

金山人語／遲來的體育盛宴

下一則

犯罪率升 舊金山Target提早打烊

延伸閱讀

佛州公寓危樓結構 爆破後完全崩塌

佛州公寓危樓結構 爆破後完全崩塌
佛州高樓坍塌 失蹤者中有布碌崙新婚夫婦

佛州高樓坍塌 失蹤者中有布碌崙新婚夫婦

金山灣區華裔二戰老兵獲頒國會金章 家屬共享光榮時刻

金山灣區華裔二戰老兵獲頒國會金章 家屬共享光榮時刻
舊金山市府敦促民眾：國慶防疫勿鬆懈

舊金山市府敦促民眾：國慶防疫勿鬆懈
在灣區…持有、燃放煙火 小心違法挨罰

在灣區…持有、燃放煙火 小心違法挨罰

熱門新聞

加州議會通過2626億元年度預算。圖為紐森先前說明預算內容時的畫面。（美聯社）

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

2021-06-30 02:18
加州議會通過2626億元年度預算。圖為紐森先前說明預算內容時的畫面。（美聯社）

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

2021-06-30 01:11
7月1日起，加州將禁止居民在30天內購買超過一把的半自動步槍。（Getty Images）

加州7月1日起多項新法上路 金門大橋過橋費再漲

2021-06-30 02:20
11歲的Sean和9歲的Noah從2020年6月開始在網路上接單，到府修車，已成為南灣矽谷知名的修車「小師傅」。（照片：Hugo Chien提供）

避疫發奇想 矽谷父帶2子創業修理腳踏車

2021-06-29 02:16
加州全面重開才兩周，灣區新增病例已激增20%。（美聯社）

重啟僅2周 加州新冠確診已激增2成

2021-07-02 01:16
Google計畫7月將在自願基礎上重新開放加州辦公室。（美聯社）

Google：7/12重開加州辦公室 員工採自願回公司上班

2021-06-29 13:40

精彩推薦

超人氣

更多 >
若想退休到底該存多少錢？專家這麼說

若想退休到底該存多少錢？專家這麼說
遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升
CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗

CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗
第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了

第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了
給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職

給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職