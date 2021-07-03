重新統整歸類 聖縣新冠死亡人數下修22%

聖縣副衛生官拉德曼表示，現已可見到疫苗接種活動推廣有成，新冠疫情舒緩。(圖取自聖縣VMC基金會臉書)

聖他克拉拉縣府官員在總結新冠死亡人數時發現，部分喪生者因其他原因導致死亡、但卻被列為是死於新冠的受害死者。因此，在重新統整歸類後，聖縣新冠死亡人數減少超過20%。聖縣最新統計新冠死亡人數為1698人，比之前計算的2201人，減少下修了22%。

聖縣副衛生官拉德曼（Sarah Rudman）表示，衛生部門發現，針對死亡證明數據加以深度評估統計，能夠更完整重新定義新冠死亡人數，有助於向公眾分享更多有關新冠疫情 ，是如何影響社區。

當局依據醫學專家、健康照護提供者與縣府驗屍官提供的資料，更新解釋定義新冠被歸類於死亡主因或部分原因。不再考慮那些被感染但死因與新冠無關的死亡人數。拉德曼舉例說明，若有人碰巧感染新冠、但因車禍意外喪生，他們將不會被列在新冠死亡人數計算之內。

拉德曼指出，此一改變將有助衛生與相關部門官員們，更了解哪一族群受到新冠疫情影響最大，並且協助制訂公共衛生政策建議。

目前，由於新冠病例數與住院率下降，官員們更能調查死亡成因與人數。拉德曼表示，在疫情最嚴重的高峰期，不幸的是，每天幾乎整日都可聽到許多人死亡消息，當局根本沒有時間進行相關深入分析。她認為，現已可見到疫苗接種活動的推廣，取得令人激賞的成功，因而可針對死亡數據進行更深入評估，和公眾分享更詳細訊息。

不過，儘管下修新冠死亡人數，新冠仍是聖他克拉拉縣第三大死因，僅次於癌症與心臟病 。美國 第一個載有紀錄的感染新冠病毒喪生者，是聖縣一名57歲婦女、2020年2月6日在家中死亡。