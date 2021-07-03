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矽谷銀行前副總裁蓋德 兩項證券欺詐指控認罪

記者陳程威／聖荷西報導

矽谷銀行(Silicon Valley Bank)前副總裁蓋德（Mounir Gad）就兩項證券欺詐指控認罪。聯邦檢察官辦公室(U.S. Attorney 's Office)和證券交易委員會(securities and Exchange Commission)日前表示，蓋德就兩項證券欺詐指控認罪。

根據檢察官辦公室的聲明顯示，34歲的蓋德與其朋友圭多（Nathan Guido）涉嫌犯罪。

檢察官辦公室表示，蓋德是一名受過培訓的投資銀行專業人員，曾多次接受有關正確使用非公開和機密信息的培訓和指導。他知道不應不當使用這些信息，包括如使用這些信息為個人謀利，可能違反內幕交易法。

司法部新聞稿表明，蓋德兩次違反了內幕交易法。包括在2015年4月和2016年8月，他通過雇主獲得了相關收購公司財務事宜的重要非公開信息。

如果此案開庭審理且罪名成立，蓋德和圭多將面臨最高20年的監禁和每項500萬元的罰款。圭多利用這些信息進行證券交易。蓋德和圭多兩人都從這些交易中獲利，並且分享了這些非法交易的利潤

證交會30日宣布，已與上述兩人達成和解。聯邦證券交易委員會發現，蓋德和圭多違反了「證券交易法」的反欺詐和要約收購條款。圭多利用這些信息進行證券交易。該信息稱，蓋德和圭多個人都從這些交易中獲利，並分享了非法交易的利潤。

檢察官辦公室表示，蓋德對指控並不認罪，但告知法庭，已經簽署了一份書面協議。根據該協議，他將承認自己有罪。他還告知法庭，正在尋求法庭接受他的認罪答辯。根據檢察官辦公室的消息，認罪聽證會將於今年8月4日舉行。

證券 檢察官 利潤

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