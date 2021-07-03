史大研究：若得過季節性冠狀病毒 罹新冠肺炎少重症

史丹福大學最新研究指出，兒童和年輕人因為經常感染季節性冠狀病毒，體內已有免疫細胞，因此感染新冠病毒後症狀較輕。（美聯社）

史丹福大學 最新研究指出，人們若感染過殺傷力較弱的冠狀家族病毒，感染新冠病毒後產生重症的機率較低。

史大學免疫移植感染研究院（Institute for Immunity, Transplantation and Infection）院長戴維斯（Mark Davis）在「科學免疫學」期刊（Science Immunology）1日刊出最新研究報告中表示，民眾感染過季節性冠狀病毒後體內產生的免疫細胞，會讓他們在感染新冠病毒時出現較輕微的症狀。

戴維斯說：「許多人體內都有預先存在的免疫力。這可能就是為何有人從未意識到被感染，和有人感染後瀕臨死亡的分別。」

這項發現說明為何年輕民眾感染新冠病毒後症狀會較輕，特別是兒童。因為幾種較溫和的冠狀病毒在托兒所和學校十分猖獗，經常造成幼兒和學生出現呼吸道感染。美國 有約80%的兒童在生命最初幾年中多次感染過這類病毒。

不過，隨著年齡增長，人體對這些病毒的免憶記憶會減弱，一旦無法辨識病毒，就無法進行快速、準確的防禦。

自新冠疫情 爆發以來，科學家一直對感染者症狀之間的巨大差異感到困惑。戴維斯說：「有許多人感染新冠病毒後出現重症，甚至死亡，但其他感染者卻絲毫察覺不到自己已經染疫。為什麼？」

因此，戴維斯假設：新冠疫情爆發前感染過冠狀病毒的人是否較不容易感染到新冠病毒？

戴維斯的團隊集中研究被稱為「T細胞」的免疫細胞。T細胞並不能防止人體感染病毒，它們的工作是負責殺死入侵人體的病毒，以減輕患病的嚴重程度。它們還會產生所謂的「記憶T細胞」，記憶T細胞會在人體內存在很長時間，隨時在有需要時立刻出動。

研究發現，症狀較輕的新冠病人體內有大量正在對抗新冠病毒的T細胞，代表這些病人曾感染過類似的冠狀病毒株。戴維斯說：「T細胞可以識別出不同冠狀病毒之間相似的基因組成部分。」

戴維斯表示，處於「記憶」模式的T細胞遇到類似病毒時，可以快速動員繁殖，在病人還未察覺到生病之前，就已將大部分病毒消滅。

相對地，出現重症的新冠病人體內的T細胞沒有過去的記憶，無法識別病毒。戴維斯說：「如果一切需要從頭開始，便要花較長的時間才能痊癒，也更難戰勝病毒。」